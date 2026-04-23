Việt Nam duy trì trao đổi với Iran về tình hình tại eo biển Hormuz

Thứ Năm, 19:56, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại họp báo thường kỳ chiều 23/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam tiếp tục duy trì trao đổi với phía Iran nhằm bảo đảm an toàn cho tàu hàng và thuyền viên qua eo biển Hormuz

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bước tiến trong việc đảm bảo tàu thuyền Việt Nam được lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin, thời gian qua, các cơ quan chức năng Việt Nam đã duy trì trao đổi thường xuyên với phía Iran về các thủ tục liên quan, nhằm bảo đảm tàu hàng và thuyền viên Việt Nam hành hải an toàn qua khu vực eo biển Hormuz.

Các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bước tiến trong việc đảm bảo tàu thuyền Việt Nam được lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin, thời gian qua, các cơ quan chức năng Việt Nam đã duy trì trao đổi thường xuyên với phía Iran về các thủ tục liên quan, nhằm bảo đảm tàu hàng và thuyền viên Việt Nam hành hải an toàn qua khu vực eo biển Hormuz.

"Hiện nay, các tàu và thuyền viên Việt Nam đều an toàn. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Xây dựng Việt Nam cùng các doanh nghiệp vận tải tiếp tục cung cấp thông tin kỹ thuật cho phía Iran, qua đó hỗ trợ quá trình lưu thông hàng hải diễn ra thuận lợi", người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin thêm.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã, đang và sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan và các doanh nghiệp tàu, làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam về các yêu cầu kỹ thuật cần thiết để tàu hàng và thuyền viên Việt Nam sớm được di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz và đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình hình và có các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có vấn đề phát sinh. 

Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran có thể liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran cũng như Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.

+ Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Iran: +989339658252 (gọi trực tiếp); +989334609074 (Whatsapp, Viber)

+ Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84981848484 hoặc +8496541118, email: baohocongdan@gmail.com

Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

Việt Nam chủ động đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng
Việt Nam chủ động đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam đã tích cực hợp tác với các đối tác khác nhằm đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Việt Nam chủ động đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng

Việt Nam chủ động đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam đã tích cực hợp tác với các đối tác khác nhằm đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Việt Nam chủ động phương án bảo hộ công dân sau vụ động đất tại Nhật Bản
Việt Nam chủ động phương án bảo hộ công dân sau vụ động đất tại Nhật Bản

VOV.VN - Trước cảnh báo nguy cơ động đất trên 8 độ kèm sóng thần tại Nhật Bản, Bộ Ngoại giao cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương kích hoạt các biện pháp ứng phó, rà soát tình hình công dân và phát đi khuyến cáo an toàn.

Việt Nam chủ động phương án bảo hộ công dân sau vụ động đất tại Nhật Bản

Việt Nam chủ động phương án bảo hộ công dân sau vụ động đất tại Nhật Bản

VOV.VN - Trước cảnh báo nguy cơ động đất trên 8 độ kèm sóng thần tại Nhật Bản, Bộ Ngoại giao cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương kích hoạt các biện pháp ứng phó, rà soát tình hình công dân và phát đi khuyến cáo an toàn.

Mỹ chính thức áp đặt lệnh phong tỏa, căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz
Mỹ chính thức áp đặt lệnh phong tỏa, căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu thực thi phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran tại eo biển Hormuz từ 10h sáng 13/4 (giờ miền Đông nước Mỹ), đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai nước.

Mỹ chính thức áp đặt lệnh phong tỏa, căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz

Mỹ chính thức áp đặt lệnh phong tỏa, căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu thực thi phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran tại eo biển Hormuz từ 10h sáng 13/4 (giờ miền Đông nước Mỹ), đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai nước.

