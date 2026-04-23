Việt Nam duy trì trao đổi với Iran về tình hình tại eo biển Hormuz

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bước tiến trong việc đảm bảo tàu thuyền Việt Nam được lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin, thời gian qua, các cơ quan chức năng Việt Nam đã duy trì trao đổi thường xuyên với phía Iran về các thủ tục liên quan, nhằm bảo đảm tàu hàng và thuyền viên Việt Nam hành hải an toàn qua khu vực eo biển Hormuz.

Các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

"Hiện nay, các tàu và thuyền viên Việt Nam đều an toàn. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Xây dựng Việt Nam cùng các doanh nghiệp vận tải tiếp tục cung cấp thông tin kỹ thuật cho phía Iran, qua đó hỗ trợ quá trình lưu thông hàng hải diễn ra thuận lợi", người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin thêm.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã, đang và sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan và các doanh nghiệp tàu, làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam về các yêu cầu kỹ thuật cần thiết để tàu hàng và thuyền viên Việt Nam sớm được di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz và đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình hình và có các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có vấn đề phát sinh.

Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran có thể liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran cũng như Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.

+ Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Iran: +989339658252 (gọi trực tiếp); +989334609074 (Whatsapp, Viber)

+ Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84981848484 hoặc +8496541118, email: baohocongdan@gmail.com