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ĐT Việt Nam tới Hàn Quốc, bắt đầu giai đoạn then chốt hướng tới ASEAN Cup 2026

Thứ Năm, 19:35, 02/07/2026
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VOV.VN - ĐT Việt Nam bắt đầu chuyến tập huấn ở Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch tại ASEAN Cup 2026.

Dt viet nam toi han quoc, bat dau giai doan then chot huong toi asean cup 2026 hinh anh 1
ĐT Việt Nam tới Hàn Quốc. (Ảnh: VFF)

Chiều 2/7, ĐT Việt Nam đã có mặt tại thành phố Incheon (Hàn Quốc), chính thức bắt đầu chuyến tập huấn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Chuyến bay của thầy trò HLV Kim Sang Sik hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon lúc 16h35 theo giờ địa phương. 

Tại Incheon, ĐT Việt Nam được bố trí lưu trú tại khách sạn có vị trí thuận lợi cho việc di chuyển giữa nơi ở và các sân tập. Điều kiện ăn ở, sinh hoạt được đảm bảo theo tiêu chuẩn dành cho các đội tuyển quốc gia, tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ tập trung cho quá trình tập luyện và thi đấu.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, toàn đội dùng bữa tối và nghỉ ngơi nhằm hồi phục thể trạng sau hành trình di chuyển, đồng thời chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên diễn ra vào chiều mai (3/7).

Dt viet nam toi han quoc, bat dau giai doan then chot huong toi asean cup 2026 hinh anh 2
ĐT Việt Nam di chuyển về nơi lưu trú tại Hàn Quốc. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc đến ngày 14/7. Trong thời gian này, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu 3 trận đấu tập với các đối thủ được bố trí theo độ khó tăng dần, gồm Siheung FC (K-League 3) vào ngày 5/7, Yongin FC (K-League 2) vào ngày 8/7 và Gangwon FC (K-League 1) vào ngày 13/7.

Đây là giai đoạn quan trọng để Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước khi đội tuyển trở về nước chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7 và bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Hoàng Long/VOV.VN
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