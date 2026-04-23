Việt Nam hoan nghênh nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Israel và Lebanon

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 23/4, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Israel và Lebanon tại Washington (Mỹ) liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên hợp quốc nhằm mang lại hòa bình lâu dài và bền vững tại khu vực”.

Việt Nam nhất quán ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng và hướng tới giải pháp bền vững cho các tranh chấp, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới.

Trước đó, ngày 20/4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa các phái đoàn của Israel và Lebanon tại Washington. Các cuộc thảo luận diễn ra sau cuộc gặp mang tính lịch sử hồi tuần trước giữa Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh. Đây được xem là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai nước trong nhiều thập kỷ và đã dẫn tới thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài 10 ngày.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này hoan nghênh sự hợp tác hiệu quả bắt đầu từ ngày 14/4 và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận trực tiếp và thiện chí giữa Israel và Lebanon.