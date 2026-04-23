Việt Nam hoan nghênh nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Israel và Lebanon

Thứ Năm, 18:08, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam hoan nghênh các nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Israel và Lebanon, tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 23/4, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Israel và Lebanon tại Washington (Mỹ) liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên hợp quốc nhằm mang lại hòa bình lâu dài và bền vững tại khu vực”.

viet nam hoan nghenh no luc thuc day doi thoai giua israel va lebanon hinh anh 1
Israel tấn công Lebanon trong bối cảnh các cuộc xung đột xuyên biên giới đang diễn ra giữa Hezbollah và lực lượng Israel. Ảnh: Reuters

Việt Nam nhất quán ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng và hướng tới giải pháp bền vững cho các tranh chấp, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới.

Trước đó, ngày 20/4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa các phái đoàn của Israel và Lebanon tại Washington. Các cuộc thảo luận diễn ra sau cuộc gặp mang tính lịch sử hồi tuần trước giữa Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh. Đây được xem là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai nước trong nhiều thập kỷ và đã dẫn tới thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài 10 ngày.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này hoan nghênh sự hợp tác hiệu quả bắt đầu từ ngày 14/4 và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận trực tiếp và thiện chí giữa Israel và Lebanon.

Giang Bùi/VOV.VN
Hezbollah tuyên bố tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái

VOV.VN - Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa và máy bay không người lái vào Israel vào đêm qua (21/4), để đáp trả các vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel.

Hezbollah tuyên bố tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái

Hezbollah tuyên bố tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái

VOV.VN - Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa và máy bay không người lái vào Israel vào đêm qua (21/4), để đáp trả các vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel.

Iran tiếp tục từ chối đàm phán với Mỹ, Israel chuẩn bị tái chiến

VOV.VN - Nguy cơ lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran kết thúc mà hai bên khong thể có được thỏa thuận, ngày càng trở nên hiện hưu hơn khi Iran tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn, quyết không chấp nhận đàm phán với Mỹ khi còn bị đối phương chèn ép, đe dọa.

Iran tiếp tục từ chối đàm phán với Mỹ, Israel chuẩn bị tái chiến

Iran tiếp tục từ chối đàm phán với Mỹ, Israel chuẩn bị tái chiến

VOV.VN - Nguy cơ lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran kết thúc mà hai bên khong thể có được thỏa thuận, ngày càng trở nên hiện hưu hơn khi Iran tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn, quyết không chấp nhận đàm phán với Mỹ khi còn bị đối phương chèn ép, đe dọa.

Mỹ dự kiến tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Israel và Lebanon

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/4 cho biết nước này dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa các phái đoàn của Israel và Lebanon vào tuần tới tại Washington.

Mỹ dự kiến tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Israel và Lebanon

Mỹ dự kiến tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Israel và Lebanon

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/4 cho biết nước này dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa các phái đoàn của Israel và Lebanon vào tuần tới tại Washington.

