中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran

Thứ Tư, 21:31, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam hoan ngênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran.

Ngày 8/4, trước việc ngày 7/4/2026 (giờ địa phương), Hoa Kỳ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được ngày 7/4/2026 giữa Hoa Kỳ và Iran, bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng, tiến tới khôi phục lại hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn ở khu vực Trung Đông.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Việt Nam kêu gọi các bên tiếp tục kiềm chế, hành động trách nhiệm, không làm phức tạp tình hình; tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn cho dân thường, các cơ sở hạ tầng dân sự cũng như an toàn và tự do giao thông hàng hải ở khu vực; tích cực đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững cho các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, vì lợi ích của các bên, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.”

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố tấn công đã hơn 13.000 mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Iran

VOV.VN - Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 8/4, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran từ ngày 28/2.

VOV.VN - Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 8/4, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran từ ngày 28/2.

Mỹ tuyên bố "chiến thắng quân sự quyết định" trước Iran

VOV.VN - Hôm 8/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington đã đạt được một “chiến thắng quân sự mang tính quyết định” tại Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

VOV.VN - Hôm 8/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington đã đạt được một “chiến thắng quân sự mang tính quyết định” tại Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Phó Tổng thống Mỹ gọi thoả thuận đình chiến với Iran là mong manh

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/4 cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran là một “thỏa thuận đình chiến mong manh”, trong bối cảnh Washington vẫn hoài nghi về mức độ sẵn sàng đàm phán thực chất từ phía Tehran. 

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/4 cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran là một “thỏa thuận đình chiến mong manh”, trong bối cảnh Washington vẫn hoài nghi về mức độ sẵn sàng đàm phán thực chất từ phía Tehran. 

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội