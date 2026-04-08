Iran và các nước vùng Vịnh tiếp tục bị tấn công, Israel tập kích vào Lebanon

Thứ Tư, 21:09, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran được công bố từ giữa đêm, các cuộc tấn công nhằm vào Iran và một số nước vùng Vịnh, vẫn được ghi nhận diễn ra trong sáng 8/4.

 

Đặc biệt, tại chiến trường Lebanon, không quân Israel đã mở đợt tập kích dữ dội, đánh phá hơn 100 mục trên khắp Lebanon. 

Truyền hình Nhà nước Iran trưa nay đưa tin lực lượng vũ trang nước này đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các mục tiêu tại Kuwait và Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE). Các cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ tập kích thù địch nhằm vào cơ sở dầu mỏ trên đảo Lavan của Iran ở vịnh Ba Tư hồi sáng nay.

iran va cac nuoc vung vinh tiep tuc bi tan cong, israel tap kich vao lebanon hinh anh 1
Israel không kích vào Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Công ty Phân phối và Lọc dầu Quốc gia Iran thông báo cơ sở dầu mỏ trên đảo Lavan của nước này đã bị tấn công vào lúc 10h sáng nay, giờ địa phương, khoảng vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran được công bố. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cùng lúc cho thấy một đám cháy lớn kèm theo cột khói khổng lồ bốc lên từ cơ sở dầu mỏ Lavan.

Quân đội Israel đầu giờ chiều nay ra tuyên bố phủ nhận mọi liên quan tới vụ tập kích cơ sở dầu mỏ Iran trên đảo Lavan. Tuy nhiên, với mặt trận Lebanon, Lực lượng Phòng Israel (IDF) thông báo không quân nước này vừa triển khai đợt tập kích quy mô lớn với sự tham gia của 50 máy báy chiến đấu, thả khoảng 160 quả bom xuống hơn 100 mục tiêu tại nhiều khu vực khác nhau ở Lebanon hồi sáng nay, trong đó có thủ đô Beirut, thung lũng Beqaa ở phía Đông và khu vực Nam Lebanon.

Văn phòng Thủ tướng Israel trước đó khẳng định lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran, không bao gồm chiến trường Lebanon.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Mỹ tuyên bố "chiến thắng quân sự quyết định" trước Iran
Mỹ tuyên bố "chiến thắng quân sự quyết định" trước Iran

VOV.VN - Hôm 8/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington đã đạt được một “chiến thắng quân sự mang tính quyết định” tại Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Mỹ tuyên bố "chiến thắng quân sự quyết định" trước Iran

Mỹ tuyên bố "chiến thắng quân sự quyết định" trước Iran

VOV.VN - Hôm 8/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington đã đạt được một “chiến thắng quân sự mang tính quyết định” tại Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Phó Tổng thống Mỹ gọi thoả thuận đình chiến với Iran là mong manh
Phó Tổng thống Mỹ gọi thoả thuận đình chiến với Iran là mong manh

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/4 cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran là một “thỏa thuận đình chiến mong manh”, trong bối cảnh Washington vẫn hoài nghi về mức độ sẵn sàng đàm phán thực chất từ phía Tehran. 

Phó Tổng thống Mỹ gọi thoả thuận đình chiến với Iran là mong manh

Phó Tổng thống Mỹ gọi thoả thuận đình chiến với Iran là mong manh

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/4 cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran là một “thỏa thuận đình chiến mong manh”, trong bối cảnh Washington vẫn hoài nghi về mức độ sẵn sàng đàm phán thực chất từ phía Tehran. 

Ông Trump tuyên bố áp thuế 50% đối với các quốc gia bán vũ khí cho Iran
Ông Trump tuyên bố áp thuế 50% đối với các quốc gia bán vũ khí cho Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí quân sự cho Iran sẽ ngay lập tức phải đối mặt với mức thuế 50%, không có ngoại lệ. Tuyên bố này được ông đưa ra chỉ một ngày sau khi Washington đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Tehran.

Ông Trump tuyên bố áp thuế 50% đối với các quốc gia bán vũ khí cho Iran

Ông Trump tuyên bố áp thuế 50% đối với các quốc gia bán vũ khí cho Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí quân sự cho Iran sẽ ngay lập tức phải đối mặt với mức thuế 50%, không có ngoại lệ. Tuyên bố này được ông đưa ra chỉ một ngày sau khi Washington đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Tehran.

