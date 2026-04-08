Iran và các nước vùng Vịnh tiếp tục bị tấn công, Israel tập kích vào Lebanon

Đặc biệt, tại chiến trường Lebanon, không quân Israel đã mở đợt tập kích dữ dội, đánh phá hơn 100 mục trên khắp Lebanon.

Truyền hình Nhà nước Iran trưa nay đưa tin lực lượng vũ trang nước này đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các mục tiêu tại Kuwait và Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE). Các cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ tập kích thù địch nhằm vào cơ sở dầu mỏ trên đảo Lavan của Iran ở vịnh Ba Tư hồi sáng nay.

Trước đó, Công ty Phân phối và Lọc dầu Quốc gia Iran thông báo cơ sở dầu mỏ trên đảo Lavan của nước này đã bị tấn công vào lúc 10h sáng nay, giờ địa phương, khoảng vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran được công bố. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cùng lúc cho thấy một đám cháy lớn kèm theo cột khói khổng lồ bốc lên từ cơ sở dầu mỏ Lavan.

Quân đội Israel đầu giờ chiều nay ra tuyên bố phủ nhận mọi liên quan tới vụ tập kích cơ sở dầu mỏ Iran trên đảo Lavan. Tuy nhiên, với mặt trận Lebanon, Lực lượng Phòng Israel (IDF) thông báo không quân nước này vừa triển khai đợt tập kích quy mô lớn với sự tham gia của 50 máy báy chiến đấu, thả khoảng 160 quả bom xuống hơn 100 mục tiêu tại nhiều khu vực khác nhau ở Lebanon hồi sáng nay, trong đó có thủ đô Beirut, thung lũng Beqaa ở phía Đông và khu vực Nam Lebanon.

Văn phòng Thủ tướng Israel trước đó khẳng định lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran, không bao gồm chiến trường Lebanon.