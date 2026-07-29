Việt Nam kêu gọi không để diễn biến tại Trung Đông làm lu mờ vấn đề Palestine

Tại phiên họp, hầu hết các ý kiến bày tỏ quan ngại rằng cuộc khủng hoảng khu vực, dù đang trong giai đoạn hạ nhiệt, vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát, trong khi những diễn biến tại Gaza và Bờ Tây tiếp tục làm suy giảm nghiêm trọng triển vọng thực hiện giải pháp hai Nhà nước.

Các nước kêu gọi duy trì các thỏa thuận ngừng bắn, bảo đảm tiếp cận nhân đạo đầy đủ, an toàn và không bị cản trở, bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột và thúc đẩy một giải pháp chính trị lâu dài.

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột và bất ổn tiếp diễn tại Trung Đông, nhất là ở Vùng Vịnh, Eo biển Hormuz, Gaza, Bờ Tây và miền Nam Lebanon; nhận định các diễn biến này đang gây tổn thất nghiêm trọng về người, cản trở hoạt động nhân đạo, làm gián đoạn thương mại và nguồn cung năng lượng, gia tăng bất ổn khu vực, đồng thời ảnh hưởng đến việc thực hiện Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an và triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Nguyễn Hải Lưu

Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam nhấn mạnh trong mọi hoàn cảnh, dân thường và các công trình dân sự thiết yếu phải được bảo vệ; an ninh, tự do hàng hải và hàng không phải được duy trì phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Đại diện Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Iran nối lại đàm phán nhằm giải quyết bất đồng và chấm dứt xung đột; đánh giá cao những nỗ lực của Pakistan, Qatar, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và các bên trung gian khác trong việc duy trì các kênh liên lạc, thúc đẩy tiến trình thương lượng; đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, tham gia đối thoại với tinh thần xây dựng và thiện chí thực hiện các thỏa thuận đã đạt được.

Nhân dịp này, đại diện Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế không để những diễn biến mới tại Trung Đông làm lu mờ vấn đề Palestine; tái khẳng định Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước trên cơ sở đường biên giới trước năm 1967, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.