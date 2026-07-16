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Israel mở nhiều không kích vào Gaza khiến 5 người Palestine thiệt mạng

Thứ Năm, 21:46, 16/07/2026
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VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn vẫn đang có hiệu lực, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công mới vào dải Gaza. Nguồn tin y tế Gaza khẳng định hoạt động tập kích của Israel khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương.

Theo cơ quan y tế Gaza, 2 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong cuộc không kích của Israel vào một địa điểm gần thị trấn Tuffah, phía Bắc dải Gaza. Người thứ 3 thiệt mạng khi xe tăng quân đội Israel nã pháo vào một vị trí ở quận Zeitoun, ngoại ô thành phố Gaza.

israel mo nhieu khong kich vao gaza khien 5 nguoi palestine thiet mang hinh anh 1
Một ngôi nhà ở Gaza bị phá hủy trong cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Reuters

Tại thành phố Khan Younis, phía Nam dải Gaza, máy bay chiến đấu Israel phóng tên lửa vào một chiếc xe ô tô đang lưu thông đường. Cuộc tấn công khiến 1 người chết tại chỗ và một số người khác bị thương. Người thứ 5 thiệt mạng khi quân đội Israel tập kích một tòa nhà dân cư ở khu vực Deir Al-Balah, trung tâm dải Gaza.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công trên. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thời gian qua thường thông báo về hoạt động tập kích vào dải Gaza, viện lý do hạ sát các tay súng Palestine chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công chống lại binh sỹ và nhà nước Israel. Trong hầu hết các trường hợp, IDF đều không cung cấp bằng chứng chứng minh cáo buộc.

Liên quan đến sự hiện diện của binh sỹ Israel tại các mặt trận gần biên giới, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hôm nay khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tại các khu vực an ninh ở cả dải Gaza, khu vực phía Nam Lebanon và miền Nam Sirya. Tuyên bố được ông Katz đưa ra trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth, người vừa hủy bỏ chuyến thăm dự định đến Israel gần 10 ngày trước.   

Đây là lần thứ hai trong tháng 7 này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố không rút quân khỏi các mặt trận giáp biên giới. Trước đó, trong một phát ngôn hồi đầu tháng, ông Katz cũng khẳng định Israel sẽ không rút quân ra khỏi các địa điểm an ninh được mô tả trọng yếu ở cả Gaza, Lebanon và Syria.

PV/VOV-Cairo
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