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Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế

Thứ Năm, 20:06, 15/10/2026
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VOV.VN - Chiều 15/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng đồng chí Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng NDCM Lào thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

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Chủ tịch Quốc hội tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và mang ý nghĩa lịch sử mà Lào đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Lào, có ý nghĩa rất quan trọng để tiếp tục củng cố sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

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Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào bắt tay tại cuộc gặp, khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ hai nước tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, lâu dài.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào di chuyển vào hội trường

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng được củng cố, duy trì chặt chẽ, hiệu quả. Hai bên đã và đang tích cực triển khai hiệu quả nội dung của Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội. Thời gian qua, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào đã duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Hai bên cũng phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

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Việt Nam và Lào tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị duy trì trao đổi thường xuyên giữa hai Quốc hội cũng như giữa các Uỷ ban, cơ quan chuyên môn, các đại biểu Quốc hội, nhất là về những vấn đề mới đặt ra trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; phối hợp chặt chẽ trong việc thể chế hoá, đôn đốc và giám sát thực hiện các thoả thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, giao thông, năng lượng, kinh tế số và hợp tác biên giới, góp phần tăng cường kết nối và phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế; tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, nhất là IPU, AIPA, APPF; phối hợp chặt chẽ chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức và tình cảm của Nhân dân hai nước về ý nghĩa đặc biệt của quan hệ Việt Nam - Lào.

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Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào Vilay Lakhamphong bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Việt Nam; chân thành cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trong đó có Quốc hội và cá nhân Chủ tịch Quôc hội Trần Thanh Mẫn đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị, chu đáo, thắm tình hữu nghị, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đồng chí Vilay Lakhamphong đánh giá cao vai trò, đóng góp của Quốc hội trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; bày tỏ vui mừng chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam và những thành tựu to lớn, toàn diện mà Nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò giám sát của Quốc hội, sự điều hành hiệu quả của Chính phủ. Trong đó nổi bật là chính trị - xã hội ổn định, kinh tế tăng trưởng liên tục, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng nâng cao.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Thông báo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về kết quả Hội đàm với đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong nhấn mạnh, hai bên đã có sự thống nhất cao về đánh giá tình hình cũng như những phương hướng, nhiệm vụ lớn trong quan hệ Việt Nam - Lào thời gian tới; cùng thống nhất không chỉ về chủ trương mà cả những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục đưa các thỏa thuận cấp cao đi vào cuộc sống, đem lại những kết quả thiết thực cho Nhân dân hai nước.

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. Hai bên trao đổi kinh nghiệm hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế

Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo đã thông tin cho nhau về những chủ trương, định hướng lớn của mỗi Đảng, mỗi nước; hoạt động của Quốc hội hai nước và tình hình kinh tế - xã hội; nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, việc củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam - Lào có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với hai nước.

Hai nhà Lãnh đạo mong muốn, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào tiếp tục trao đổi, chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ lập pháp và giám sát tối cao; đưa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước ngày càng đạt hiệu quả cao, đóng góp sâu sắc vào sự phát triển chung của quan hệ hai Đảng, hai nước.

 

Lê Tuyết/VOV
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