Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Anh

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, chiều ngày 9/10 và sáng ngày 10/10/2018 tại London, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội kiến Hoàng tử Andrew – Công tước xứ York và Chủ tịch Thượng viện - Huân tước Fowler, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Anh Jerremy Hunt, dự Lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước, dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt – Anh. PTT hội kiến với Hoàng Tử Andrew tại Điện Buckingham

Hội kiến với Hoàng tử Andrew tại Điện Buckingham, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh bày tỏ vinh dự thăm chính thức Anh đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao, cảm ơn Hoàng gia Anh và cá nhân Hoàng tử trong những năm qua luôn quan tâm và thúc đẩy quan hệ song phương và mong muốn Hoàng gia Anh tiếp tục ủng hộ quan hệ Đối tác chiến lược Việt –Anh phát triển sâu rộng. Hoàng tử Andrew thay mặt Hoàng gia Anh chia buồn sâu sắc với Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam về việc Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Hoàng tử Andrew vận động doanh nghiệp Anh đầu tư vào Việt Nam, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Hoàng tử Andrew nhấn mạnh, cá nhân ông có tình cảm đặc biệt với đất nước và nhân dân Việt Nam. Hoàng tử cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Anh hợp tác và làm ăn lâu dài tại Việt Nam, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, kết nối cũng như hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đào tạo nhân lực công nghệ cao - những lĩnh vực Anh đã có kinh nghiệm và thành công ở nhiều nước. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã mời Hoàng tử Andrew sang thăm Việt Nam vào cuối năm nay và Hoàng tử đã vui vẻ nhận lời.

Nhân dịp này, thay mặt Nhà nước Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Hoàng tử Andrew vì những đóng góp to lớn cho quan hệ Việt Nam – Anh. Hoàng tử Andrew trân trọng cảm ơn Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Ngài phần thưởng cao quý này.

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Anh - Huân tước Fowler, hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Anh phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua: duy trì tiếp xúc chính trị ở cấp cao và các cấp cũng như tăng cường giao lưu nhân dân; kim ngạch thương mại liên tục giữ đà tăng trưởng cao; đầu tư của Anh vào Việt Nam có hiệu quả tốt; hợp tác an ninh – quốc phòng được củng cố, đặc biệt vừa qua Anh đã hỗ trợ Việt Nam triển khai tham gia Lực lượng gìn giữ hoà bình tại Nam Xu-đăng....

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Anh, trong đó hợp tác giữa hai Quốc hội là kênh rất quan trọng. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội và nghị sĩ hai nước tăng cường hợp tác trên bình diện song phương và đa phương, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc bên lề các diễn đàn nghị viện đa phương quan trọng như IPU, ASEM…

Huân tước Fowler cho biết trước đây đã tới thăm Việt Nam với tư cách cá nhân và có ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được, khẳng định Thượng viện Anh ủng hộ củng cố và đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Anh phát triển sâu rộng vì sự thịnh vượng của mỗi nước và lợi ích của người dân.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Hoàng tử Andrew

Tại cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Bộ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Hunt, hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong suốt 45 năm qua là tiền đề quan trọng để hai bên củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược được thiết lập năm 2010; đánh giá cao kết quả của Đối thoại chiến lược Ngoại giao - An ninh - Quốc phòng giữa hai nước tại Hà Nội tháng 01/2018. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tham vấn lẫn nhau thường xuyên về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEM...

Về hợp tác thương mại – đầu tư, hai bên hoan nghênh khả năng thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương Việt Nam - Anh nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư song phương sau khi Anh ra khỏi EU. Bộ trưởng Ngoại giao Anh khẳng định trong khi còn là thành viên của EU, Anh sẽ thúc đẩy quan hệ Việt Nam – EU và việc sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Việt Nam - EU (EVFTA).

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Phía Anh nhấn mạnh ủng hộ thượng tôn pháp luật, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không trên các vùng biển quốc tế và đại dương.

Kết thúc Hội đàm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm.

Chiều 9/10/2018, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt – Anh với sự tham gia của Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Quốc tế Anh, Đặc phái viên thương mại về Việt Nam của Thủ tướng Anh, Đại sứ Anh tại Việt Nam và hơn 200 doanh nghiệp Anh cùng một số doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư với Anh là trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh sau 30 năm thực hiện chính sách “Đổi mới”, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ và có nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực và thế giới.

PTT hội kiến Chủ tịch Thượng viện Anh - Huân tước Fowler

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ lợi thế thu hút đầu tư của Việt Nam gồm: thị trường đủ lớn, chất lượng nhân lực cao, chính phủ kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, chủ trương hội nhập quốc tế với 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực hoặc đang đàm phán, hạ tầng kết nối số sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0 và tinh thần khởi nghiệp.

Quốc vụ khanh phụ trách thương mại và Đặc phái viên thương mại về Việt Nam của Thủ tướng Anh đánh giá Việt Nam là thị trường tiềm năng, là cánh cửa cho doanh nghiệp Anh tiếp cận thị trường ASEAN rộng lớn cũng như với các thị trường lớn khác thông qua hàng loạt các FTA, khuyến khích các doanh nghiệp Anh tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trên các lĩnh vực như tài chính, hạ tầng, chăm sóc sức khoẻ, sáng tạo và giáo dục, đồng thời khẳng định Chính phủ Anh luôn hỗ trợ doanh nghiệp Anh tăng cường hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam thông qua các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu và xâm nhập thị trường mới của Hội đồng thương mại và đầu tư Anh (UKTI), chương trình tín dụng xuất khẩu, hoạt động hàng năm của Đặc phái viên thương mại tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cùng với đại diện Cục đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch Đầu tư, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã chia sẻ về các cơ hội đầu tư, kinh doanh cụ thể tại Việt Nam.

Tối ngày 9/10/2018, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã dự Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Anh với sự tham dự của nhiều quan chức cao cấp của các bộ, ngành hai bên, đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Anh và bạn bè Anh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những tiến triển vượt bậc trong quan hệ hai nước trong suốt 45 năm qua, đặc biệt kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2010: tin cậy chính trị được củng cố thông qua các tiếp xúc giữa lãnh đạo, các bộ, ngành hai nước cũng như phối hợp với nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; kinh tế - thương mại được đẩy mạnh - nhiều doanh nghiệp lớn của Anh như HSBC, Standard Chatered Bank, Prudential, Harvey Nash, Rolls Royce... đang hoạt động rất thành công ở Việt Nam, thương mại song phương hai nước năm 2017 đạt 6 tỷ USD; giao lưu nhân dân không ngừng được tăng cường thông qua các hoạt động giáo dục, du lịch, nhân đạo - hiện có khoảng 120.000 du học sinh Việt Nam đang theo học tại Anh trong khi đó khách du lịch Anh đến Việt Nam tiếp tục tăng lên hàng năm, đạt hơn 300.000 khách năm 2017, hàng năm các bác sỹ của Tổ chức Facing the World đến Việt Nam mổ miễn phí hàm mặt cho trẻ em Việt Nam; hợp tác an ninh – quốc phòng được đẩy mạnh trong đó có việc Anh đã hỗ trợ bàn giao bệnh viện dã chiến cho Việt Nam tại Nam Xu Đăng trong khuôn khổ tham gia Lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hiệp Quốc.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam hoan nghênh tầm nhìn "Nước Anh toàn cầu", kêu gọi Anh đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Mark Field phát biểu đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp Đổi mới và hội nhập, có vai trò và vị thế ngày càng tăng tại khu vực; nhấn mạnh Việt Nam và Anh đã hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực theo đúng tinh thần Đối tác chiến lược; mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Việt Nam cả song phương và đa phương trong bối cảnh sau khi Anh ra khỏi EU, qua Việt Nam thúc đẩy quan hệ với ASEAN; bày tỏ tin tưởng mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, thăng hoa trong những thập niên tới.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao tặng huân chương, huy chương hữu nghị cho một số cá nhân người Anh vì những đóng góp trong việc thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Lễ kỷ niệm kết thúc bằng chương trình ca múa nhạc dân tộc do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam tổ chức./.

