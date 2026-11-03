English
/ NGƯỜI VIỆT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kiều bào Thái Lan gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa văn hóa dân tộc

Thứ Ba, 09:46, 03/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là sợi dây gắn kết các thế hệ kiều bào với quê hương.

 

Tại Thái Lan, nơi có cộng đồng người Việt hình thành và phát triển hơn một thế kỷ, nhiều hoạt động đang được triển khai nhằm giữ gìn tiếng mẹ đẻ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc. Đây cũng là nội dung được thảo luận tại tọa đàm khoa học "Vai trò của người Thái gốc Việt trong việc lan tỏa và phát triển ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam tại Thái Lan", diễn ra ngày 2/11 tại tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan.

kieu bao thai lan gin giu tieng viet, lan toa van hoa dan toc hinh anh 1
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh khẳng định, việc thúc đẩy phát huy vai trò chủ động của kiều bào tại Thái Lan chính là góp phần thiết thực bồi đắp, củng cố nhịp cầu nghĩa tình giữa nhân dân hai nước thêm tốt đẹp, vững bền.

Tọa đàm là một trong những hoạt động triển khai Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời là dịp để các nhà nghiên cứu và đại diện cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt tại Thái Lan.

Các tham luận khẳng định vai trò của cộng đồng người Việt và người Thái gốc Việt trong việc bảo tồn, truyền dạy và lan tỏa tiếng Việt qua nhiều thế hệ. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ số đang mở rộng cơ hội học tiếng Việt cho bà con kiều bào, vượt qua những hạn chế về khoảng cách địa lý và thời gian.

kieu bao thai lan gin giu tieng viet, lan toa van hoa dan toc hinh anh 2
Toàn cảnh tọa đàm khoa học "Vai trò của người Thái gốc Việt trong việc lan tỏa và phát triển ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam tại Thái Lan", diễn ra ngày 2/11 tại tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan.

PGS.TS Bùi Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ: "Chúng ta cũng đã chứng kiến sự phát triển kinh tế, đặc biệt là giao thương ở trong quan hệ thương mại cũng như là du lịch. Điều đó tạo ra nền tảng tốt trong giao lưu nhân dân mở rộng. Khi kinh tế phát triển thì nhu cầu về học tiếng Việt, về giữ gìn bản sắc tiếng Việt nó sẽ lớn hơn".

Từ thực tiễn hoạt động cộng đồng, nhiều ý kiến cho rằng việc gìn giữ tiếng Việt cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường, các hội đoàn và thiết chế văn hóa.

kieu bao thai lan gin giu tieng viet, lan toa van hoa dan toc hinh anh 3
PGS.TS Bùi Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt toàn Thái, cho biết: "Tổng hội đã vận động các hội người Việt tại địa phương khuyến khích bà con đặt tên tiếng Việt cho con cháu để gìn giữ bản sắc dân tộc. Cộng đồng người Thái gốc Việt cũng mong muốn có thêm sự đại diện và tiếng nói trong đời sống xã hội tại Thái Lan. Bà con cũng kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội để con em được học tiếng Việt một cách bài bản trong các cơ sở giáo dục bậc cao, qua đó mở rộng cơ hội học tập và việc làm trong tương lai". 

kieu bao thai lan gin giu tieng viet, lan toa van hoa dan toc hinh anh 4
Ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt toàn Thái.

Từ góc độ giáo dục, nhiều đại biểu cho rằng cần xây dựng thêm các tài liệu học tập phù hợp với người học tại Thái Lan. Trợ lý Giáo sư, Tiến sỹ Đào Lê Quỳnh Phan, học giả người Thái gốc Việt, giảng viên Đại học Rajabhat Ubon Ratchathani, đề xuất: "Theo tôi, điều cần thiết hiện nay là xây dựng các bộ tài liệu song ngữ Việt - Thái, không chỉ phục vụ việc học ngôn ngữ mà còn giới thiệu về văn hóa, kinh tế, giáo dục và các nét đặc trưng trong đời sống của Việt Nam. Những tài liệu gần gũi, dễ tiếp cận như vậy sẽ giúp người học có thêm cơ hội tiếp xúc và sử dụng tiếng Việt thường xuyên hơn".

Các ý kiến tại tọa đàm thống nhất rằng, sức sống của tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài phụ thuộc rất lớn vào sự tiếp nối của thế hệ trẻ. Vì vậy, cần tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng trong kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội học tập, giao lưu văn hóa, khởi nghiệp và phát triển nghề nghiệp cho người trẻ gốc Việt.

Việc gìn giữ và khai thác hiệu quả các di tích lịch sử, không gian văn hóa cùng những tư liệu về cộng đồng người Việt tại Thái Lan sẽ góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đồng thời lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới công chúng Thái Lan và bạn bè quốc tế.

 

 

thai-lan-chat-thai-dien-tu.jpg

Thái Lan mở chiến dịch trấn áp hoạt động nhập lậu rác thải điện tử

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan vừa công bố thành lập các tổ công tác chuyên trách nhằm tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu và xử lý trái phép rác thải điện tử. Cơ quan chức năng đang điều tra 915 container hàng hóa có dấu hiệu khai báo gian dối nhằm đưa rác thải điện tử và chất thải nguy hại vào Thái Lan.

PV/VOV-Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người Việt tại châu Âu: Nguồn lực trí tuệ cho khát vọng phát triển Việt Nam
Người Việt tại châu Âu: Nguồn lực trí tuệ cho khát vọng phát triển Việt Nam

VOV.VN - Cộng đồng người Việt ở nước ngoài được xác định là nguồn lực chiến lược, đóng góp quan trọng vào phát triển đất nước, đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Người Việt tại châu Âu: Nguồn lực trí tuệ cho khát vọng phát triển Việt Nam

Người Việt tại châu Âu: Nguồn lực trí tuệ cho khát vọng phát triển Việt Nam

VOV.VN - Cộng đồng người Việt ở nước ngoài được xác định là nguồn lực chiến lược, đóng góp quan trọng vào phát triển đất nước, đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Phổ biến pháp luật về quản lý, thu hồi vũ khí cho cộng đồng người Việt tại Lào
Phổ biến pháp luật về quản lý, thu hồi vũ khí cho cộng đồng người Việt tại Lào

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Bộ Công an Lào vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ cho cộng đồng Người Việt Nam tại Lào.

Phổ biến pháp luật về quản lý, thu hồi vũ khí cho cộng đồng người Việt tại Lào

Phổ biến pháp luật về quản lý, thu hồi vũ khí cho cộng đồng người Việt tại Lào

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Bộ Công an Lào vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ cho cộng đồng Người Việt Nam tại Lào.

Phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030
Phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 2069/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu phát triển hệ sinh thái hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường và củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong nước.

Phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030

Phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 2069/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu phát triển hệ sinh thái hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường và củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong nước.

 
THẾ GIỚI
VĂN HÓA
Kiều bào