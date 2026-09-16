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Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các nước và đối tác

Thứ Tư, 10:32, 16/09/2026
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VOV.VN - Nhân dịp tham dự Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 3 Công ước bom đạn chùm (CCM3) tại thủ đô Vientiane, Lào, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và đối tác để trao đổi sâu rộng về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu.

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân khẳng định, Việt Nam luôn coi quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược với Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Hai bên đánh giá cao việc phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác; đồng thời nhất trí phối hợp chặt chẽ chuẩn bị các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, cuộc gặp cấp cao thường niên giữa hai Đảng, kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban liên Chính phủ, các kỳ tham khảo/tham vấn chính trị, và chủ động chuẩn bị sớm các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao cùng 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam -Lào vào năm 2027.

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Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân tiếp đại diện Tổ chức Tư vấn quản lý bom mìn (MAG).

Tiếp Bộ trưởng cao cấp Campuchia Ly Thuch, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong chia sẻ kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng; đẩy mạnh giao lưu nhân dân và chú trọng tuyên truyền cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về giá trị của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; tiếp tục phối hợp trong tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Trong trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Timor-Leste Bendito Freitas, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước tiến triển tích cực trong quan hệ song phương; đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và 4 văn kiện mới ký.

Tại cuộc tiếp đại diện Tổ chức Tư vấn Quản lý Bom mìn (MAG), Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân đánh giá cao những kết quả đáng ghi nhận của MAG tại Việt Nam từ năm 1999 đến nay trong việc làm sạch đất đai, xử lý an toàn bom mìn, vật nổ và tổ chức tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn cho người dân.

Đại diện MAG khẳng định định hướng chiến lược của tổ chức sẽ bám sát và phục vụ hiệu quả cho chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn của Việt Nam giai đoạn 2026-2045.

PV/VOV-Vientiane
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