Vĩnh Long hoàn thiện chính quyền hai cấp theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cơ bản đồng thuận, tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành mô hình mới.

Vĩnh Long sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

So với trước đây cấp tỉnh đã giảm 10 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy, 04 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 40 cơ quan chuyên môn và 02 cơ quan hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 421 đơn vị sự nghiệp công lập; cấp huyện giảm 104 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy, 156 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, 26 đơn vị hành chính, 323 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; cấp xã giảm 230 đơn vị (tỷ lệ 64,97% đơn vị hành chính cấp xã) và 95 ấp, khóm, khu phố.

Ông Lâm Minh Đằng, Phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh: “Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã cơ bản được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, giảm các đầu mối trung gian, bảo đảm vận hành thông suốt, liên tục, không gián đoạn. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện tương đối đồng bộ, bước đầu gắn với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc phân định thẩm quyền giữa các cấp ngày càng rõ hơn, góp phần phát huy tính chủ động của địa phương, nhất là cấp cơ sở”.

Người dân xã Trà Côn đến làm thủ tục hành chính sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động.

Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số được xem là điểm sáng trong quá trình vận hành mô hình mới. Hiện toàn tỉnh có 15 chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp bưu chính với 564 điểm phục vụ, bình quân khoảng 11 km/điểm phục vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư mạnh. Đến nay, 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đã có cáp quang băng rộng; toàn bộ ấp, khóm được phủ sóng 3G, 4G. Toàn tỉnh có 4.788 trạm BTS, trong đó có 915 trạm BTS 5G. Tỷ lệ thuê bao băng rộng di động đạt 99 thuê bao/100 dân; khoảng 85% hộ gia đình sử dụng internet băng rộng cố định. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cũng đã được triển khai đến 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh và cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc trên môi trường số.

Tuy nhiên, sau 1 năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Vĩnh Long cũng bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức. Đáng chú ý là áp lực công việc ở cấp xã ngày càng lớn khi địa bàn quản lý mở rộng nhưng biên chế chưa được điều chỉnh tương xứng. Nhiều cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, nhất là các vị trí tham mưu, tổng hợp và chuyên môn. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở một số đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm; công tác xác định chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm tại các đơn vị đa ngành, đa lĩnh vực cấp xã vẫn còn lúng túng.

Một khó khăn khác là chất lượng đội ngũ cán bộ giữa các địa phương chưa đồng đều. Một bộ phận cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế về kỹ năng quản lý, xử lý tình huống và ứng dụng công nghệ thông tin. Trong khi đó, yêu cầu về chuyển đổi số ngày càng cao, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải nhanh chóng thích ứng với phương thức làm việc mới.

Ngoài ra, công tác số hóa tài liệu lưu trữ cũng đang đặt ra áp lực lớn cho địa phương. Theo kế hoạch của tỉnh, tổng khối lượng tài liệu cần số hóa trong giai đoạn 2025-2030 khoảng 84,3 triệu trang, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 369,6 tỷ đồng. Đây là khối lượng công việc rất lớn trong bối cảnh nguồn nhân lực và hạ tầng kỹ thuật vẫn còn hạn chế.

Theo đánh giá của tỉnh, nguyên nhân của những hạn chế trên là do việc triển khai mô hình mới diễn ra trong thời gian ngắn, khối lượng công việc lớn và phát sinh nhiều vấn đề mới, trong khi hệ thống văn bản hướng dẫn từ Trung ương về biên chế, vị trí việc làm, chế độ chính sách vẫn chưa đầy đủ, đồng bộ. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung chưa thật sự liên thông, ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long xác định nhiều giải pháp trọng tâm.

Trong đó, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn nhưng bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp cho cấp cơ sở. Tỉnh cũng tập trung triển khai Nghị quyết về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở giai đoạn 2026-2030, trong đó lấy năm 2026 là “Năm cán bộ cơ sở”.

Đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh: “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; đồng thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính quyền hành chính đoàn kết thống nhất liêm chính, dân chủ hành động hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp trong sạch tận tụy vì dân phục vụ”.

Song song đó, Vĩnh Long sẽ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã về kỹ năng quản lý, tham mưu, chuyển đổi số; thực hiện đánh giá cán bộ theo kết quả công việc, mạnh dạn thay thế những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Địa phương cũng xác định tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông từ tỉnh đến xã; chuẩn hóa quy trình xử lý công việc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ sắp xếp trụ sở, tài sản công sau sáp nhập; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh ở cơ sở; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Sau 1 năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Vĩnh Long bước đầu cho thấy hiệu quả trong tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Dù vẫn còn không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm chính trị cao cùng các giải pháp đồng bộ, địa phương đang từng bước hoàn thiện mô hình mới theo hướng hiện đại, gần dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.