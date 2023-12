VOV Đông Bắc giành 2 giải B Giải báo chí về về Xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh

Năm 2023 là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Quy mô tổ chức giải ngày càng lớn, không chỉ thu hút những người làm báo chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh mà còn thu hút đông đảo cán bộ, công chức viên chức tham gia hưởng ứng. Số lượng tác phẩm báo chí tham dự giải năm nay tăng mạnh so với những năm trước với 249 tác phẩm tham gia ở tất cả các loại hình, tăng 33% so với năm 2022, tăng 52% so với năm 2021.

Đại diện các nhóm tác giả nhận Giải A Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV

Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhiều bài loạt bài dài kỳ, nhiều chuyên luận, nhiều bài viết dự giải đã đầu tư khai thác được đặc trưng, thế mạnh của từng loại hình báo chí. Bên cạnh các bài viết phản ánh, đề cập đến công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát triển tổ chức Đảng và đảng viên; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, còn có nhiều tấm gương về cán bộ, đảng viên quần chúng tích cực mang đậm hơi thở cuộc sống, góp phần lan tỏa, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

VOV Đông Bắc nhận 2 giải B Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV

Kết quả, Ban Tổ chức Giải đã lựa chọn được 60 tác phẩm vào vòng chung khảo và thống nhất lựa chọn 46 tác phẩm có chất lượng cao để xét trao giải. Trong đó, có 3 giải A; 10 giải B; 15 giải C; 16 giải Khuyến khích và 2 giải cho tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và tác phẩm về tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Đông Bắc nhận 2 giải B Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV của các tác giả Sỹ Khánh, Trường Giang, ở các thể loại phát thanh và ảnh báo chí.

Kết quả Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh cũng là cơ sở để Ban Tổ chức lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất gửi tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023