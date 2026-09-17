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Vụ án Công ty Việt Mỹ vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Thứ Năm, 18:47, 17/09/2026
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VOV.VN - Vụ án Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Chiều 17/9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông tin kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phát biểu tại họp báo, ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Nội chính Trung ương cho biết, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, ngày 17/9 tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo.

vu an cong ty viet my vao dien ban chi dao trung uong theo doi, chi dao hinh anh 1
Toàn cảnh buổi họp báo

Theo dõi, chỉ đạo 20 vụ án, 6 vụ việc

Phát biểu tại họp báo, ông Đặng Văn Dũng thông tin, từ sau Phiên họp thứ 30 đến nay, Ban Chỉ đạo đã theo dõi, chỉ đạo 20 vụ án và 6 vụ việc. Tiến độ điều tra, xử lý cơ bản bảo đảm theo kế hoạch. Trong đó, các cơ quan tố tụng đã khởi tố bổ sung 27 bị can trong 4 vụ án; kết luận điều tra 5 vụ án với 41 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án với 68 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án với 7 bị cáo và xét xử phúc thẩm 3 vụ án với 14 bị cáo.

Các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân phát hiện, khởi tố mới một số vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm, trong đó có vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và một số vụ án trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thủy sản.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã đề nghị, thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng và 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra các chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và những lĩnh vực nổi cộm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua thanh tra, các cơ quan chức năng kiến nghị thu hồi 331,6 tỷ đồng và 176 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1.577 tập thể, 2.485 cá nhân. Đồng thời, 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hơn 1.000 tỷ đồng được thu hồi trong các vụ án

Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản liên quan đến các vụ án Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh và Vạn Thịnh Phát.

Các cơ quan tiến hành tố tụng chú trọng khuyến khích các đối tượng tự nguyện giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại.

Tại vụ án xảy ra ở Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, các bị can tự nguyện giao nộp thêm 307 tỷ đồng, nâng tổng số tài sản tự nguyện giao nộp lên hơn 756,449 tỷ đồng và 9,539 triệu USD.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật môi trường Việt An, gia đình các bị can tự nguyện giao nộp 44,1 tỷ đồng.

Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Phấn đấu kết thúc 7 vụ án, 3 vụ việc trong năm 2026

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu phấn đấu đến hết năm 2026 kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 7 vụ án, 3 vụ việc theo kế hoạch.

Các cơ quan chức năng được yêu cầu tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án trọng điểm, trong đó có vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan; vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh cùng các đơn vị, cá nhân liên quan.

Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản thi hành án liên quan đến các vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Phạm Công Danh, Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn.

vu an cong ty viet my vao dien ban chi dao trung uong theo doi, chi dao hinh anh 2
Ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Nội chính Trung ương thông tin tại họp báo

Kết thúc theo dõi, chỉ đạo 5 vụ án

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 5 vụ án, gồm vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TPHCM và các đơn vị liên quan; vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho 3 dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ba vụ án còn lại gồm vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ” liên quan Hoàng Kim Khánh và một số đối tượng khác xảy ra tại Đà Nẵng và một số địa phương (giai đoạn 2); vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; và vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Trung tâm kinh doanh và một số tổ chức liên quan.

Cùng với việc kết thúc theo dõi, chỉ đạo 5 vụ án, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Cao Thắng/VOV.VN
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