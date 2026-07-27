Xã Long Phú, thành phố Cần Thơ đưa AI vào phục vụ hành chính công

Theo đó, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ đưa vào triển khai nhiều nền tảng số trọng tâm, gồm: Trợ lý AI hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính; Hệ thống quản lý văn bản nội bộ và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch; Zalo Official Account của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Phú, phục vụ cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hành chính và tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân.

Long Phú ra mắt các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số tại địa phương

Việc đưa các nền tảng số vào hoạt động góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đồng thời từng bước xây dựng chính quyền số, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Tiến Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Phú nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính lâu dài của địa phương. Ông đề nghị các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức chủ động nghiên cứu, khai thác hiệu quả các ứng dụng đã triển khai; đẩy mạnh đổi mới phương thức làm việc trên môi trường số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và phục vụ ngày càng hiệu quả.

Xã Long Phú (Cần Thơ) đưa trợ lý AI vào phục vụ người dân và doanh nghiệp