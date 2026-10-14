Tham mưu đúng, định hướng trúng, dân vận hiệu quả

Công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong công tác dân vận, là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Thông qua tuyên truyền, công tác dân vận phát huy hiệu quả trong việc vận động nhân dân hiểu, đồng tình và tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nâng cao hiệu quả tham mưu, định hướng tuyên truyền trong công tác dân vận

Theo TS Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trong công tác lãnh đạo của Đảng, tuyên truyền luôn là vũ khí sắc bén, đi trước mở đường. Để vũ khí ấy luôn đi đúng hướng và phát huy tối đa sức mạnh, vai trò tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền có ý nghĩa quyết định, thể hiện qua ba điểm cốt lõi.

Thứ nhất, tham mưu giúp cấp ủy giữ vững định hướng chính trị. Giữa kỷ nguyên bùng nổ thông tin và mạng xã hội, các luồng quan điểm phức tạp, thậm chí lệch lạc, rất dễ tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong bối cảnh đó, dân vận các cấp có nhiệm vụ phân tích, dự báo tình hình để giúp cấp ủy đưa ra những chỉ đạo nhạy bén, bảo đảm dòng chảy thông tin chủ lưu luôn đúng chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ hai, tham mưu tốt giúp nâng cao tính thuyết phục và hiệu quả của tuyên truyền. Việc tham mưu khoa học sẽ giúp cấp ủy đa dạng hóa phương thức tiếp cận từ báo chí truyền thống đến các nền tảng số, biến những nghị quyết vĩ mô thành ngôn ngữ bình dị, sát sườn với đời sống người dân. Điều này tạo ra sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận lớn trong xã hội.

Dân vận khéo bắt đầu từ những việc gần dân.

Thứ ba, công tác tham mưu là cầu nối thông tin hai chiều. Nó không chỉ truyền tải ý chí của cấp ủy xuống cơ sở mà còn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh ngược lại. Nhờ đó, cấp ủy có thể điều chỉnh nội dung tuyên truyền kịp thời, giải tỏa những “điểm nóng” dư luận ngay từ sớm.

“Công tác tuyên giáo và dân vận là một nghệ thuật chính trị. Làm tốt công tác này chính là giúp cấp ủy vững tay lái trên mặt trận tư tưởng, khơi dậy khát vọng và tạo động lực tinh thần mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị”, TS Lương Ngọc Vĩnh nhấn mạnh.

Các gương "Dân vận khéo" là những hạt nhân tiêu biểu, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với nhân dân.

Nâng cao năng lực định hướng thông tin, tạo dòng chủ lưu tích cực

Bên cạnh việc tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực định hướng thông tin và dẫn dắt dư luận cũng là yêu cầu quan trọng đối với người làm công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh hiện nay.

TS Lương Ngọc Vĩnh cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, chúng ta không thể ngăn chặn dòng chảy thông tin trên mạng xã hội, nhưng hoàn toàn có thể điều hướng nó.

TS. Lương Ngọc Vĩnh "Khi một sự việc phức tạp hoặc một chính sách mới chuẩn bị ban hành, việc phát ngôn trước, định hình bản chất sự việc trước sẽ giúp thiết lập một bộ khung nhận thức ban đầu cho công chúng".

“Kỹ năng định hướng thông tin và dẫn dắt dư luận là công cụ cốt lõi giúp cán bộ tuyên giáo, dân vận chuyển dịch thế trận từ phản ứng thụ động sang chủ động kiểm soát không gian thông tin. Bản chất của kỹ năng này không phải là che giấu hay ngăn chặn dòng chảy thông tin, mà là năng lực xác lập các chủ đề trọng tâm, điều hòa liều lượng và định hình cách thức công chúng tiếp cận, tư duy về một sự kiện, chính sách”, TS Lương Ngọc Vĩnh nhận định.

Để thực hiện tốt vai trò định hướng thông tin và dẫn dắt dư luận, cần chú trọng hai nội dung trọng tâm: Thứ nhất, chủ động cung cấp thông tin chính thống: Kỹ năng này đòi hỏi các cơ quan báo chí, truyền thông phát ngôn trước, định hình bản chất sự việc trước khi các thế lực thù địch hay tin đồn bị bóp méo.

"Dư luận xã hội thường bị thu hút và dẫn dắt bởi những vấn đề được truyền thông lặp đi lặp lại với tần suất cao và vị trí nổi bật. Người làm công tác định hướng giỏi là người biết cách thiết lập chương trình nghị sự cho xã hội bằng việc chủ động cung cấp thông tin chính thống một cách nhanh chóng, minh bạch và toàn diện. Khi một sự việc phức tạp hoặc một chính sách mới chuẩn bị ban hành, việc phát ngôn trước, định hình bản chất sự việc trước sẽ giúp thiết lập một bộ khung nhận thức ban đầu cho công chúng. Điều này trực tiếp làm giảm không gian tồn tại của các tin đồn thất thiệt, ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng khoảng trống thông tin để bóp méo bản chất vấn đề", TS Lương Ngọc Vĩnh phân tích.

Thứ hai, định hướng bằng dòng chủ lưu: Thay vì chỉ đi giải thích, cơ quan tuyên giáo, dân vận phải tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo điều phối các cơ quan truyền thông đồng loạt đẩy mạnh các thông tin tích cực, các câu chuyện truyền cảm hứng để tạo ra dòng chảy thông tin chính thống áp đảo các thông tin tiêu cực.

Theo TS Lương Ngọc Vĩnh thay vì sa đà vào việc tranh cãi hoặc giải thích mang tính phòng thủ trước các thông tin tiêu cực, cấp ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí, lực lượng cộng tác viên đồng loạt đẩy mạnh các thông tin tích cực, các mô hình hiệu quả và những luận cứ khoa học có sức thuyết phục cao. Việc gia tăng tỷ lệ và chất lượng của thông tin chính thống sẽ tự động pha loãng, tiến tới áp đảo và cô lập các luồng thông tin độc hại trên môi trường số.

Định hướng và dẫn dắt dư luận là biểu hiện cao nhất của tính tiên phong trong công tác tư tưởng, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong công tác dân vận. Kỹ năng này giúp biến các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước thành mối quan tâm tự nhiên, thành chủ đề thảo luận tích cực của nhân dân, từ đó tạo ra sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức sang hành động thống nhất, bảo đảm sự đồng thuận xã hội bền vững trước mọi biến động phức tạp của tình hình mới.