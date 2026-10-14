Giám sát thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết chiến lược

Chiều 13/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức đảng thuộc khu vực Vụ Địa bàn I quý III/2026.

Hội nghị do các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và ông Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Trong quý III và 9 tháng năm 2026, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thuộc 16 tổ chức đảng, đơn vị trong khu vực Vụ Địa bàn I đã chủ động triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Các tổ chức đảng đã quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận liên quan; rà soát, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chỉ đạo của cấp trên.

Việc thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra, giám sát cũng được chú trọng. Qua kiểm tra, kiểm điểm, các tổ chức đảng, đảng viên nhận diện rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Công tác giám sát thường xuyên được triển khai ngay từ khi các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành, tập trung vào Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cùng các nghị quyết chiến lược; hoàn thiện thể chế, pháp luật; tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng; xử lý nhà, đất dôi dư và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu khai mạc hội nghị.

Vụ Địa bàn I đã chủ động tham mưu, triển khai các đoàn giám sát chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát thường xuyên theo kế hoạch năm 2026. Công tác phối hợp giữa Vụ với các tổ chức đảng tiếp tục được tăng cường, bảo đảm đồng bộ, kịp thời và đúng trách nhiệm.

Tại hội nghị, đại diện cấp ủy, ủy ban kiểm tra các tổ chức đảng đã trao đổi kinh nghiệm, làm rõ kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tăng giám sát lĩnh vực tiềm ẩn sai phạm

Phát biểu kết luận, ông Trần Tiến Hưng nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 rất gấp rút, đòi hỏi cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung hoàn thành nhiệm vụ, nhất là các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và định hướng tăng trưởng hai con số.

Đồng thời đề nghị các đơn vị nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV cùng các nghị quyết chiến lược, trọng tâm là những chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Cùng với đó, tiếp tục giám sát thường xuyên việc thực hiện 9 nghị quyết chiến lược, trong đó trọng tâm xuyên suốt là Nghị quyết 57. Quá trình triển khai phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ - 1 xuyên suốt”, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm kết quả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng phát biểu kết luận hội nghị

Ông Trần Tiến Hưng lưu ý cần chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như quản lý tài chính, tài sản và công tác cán bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý, sử dụng vốn đầu tư, nhà đất và người đại diện phần vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty; cấp chứng chỉ, chứng nhận, giấy phép chuyên ngành trong lĩnh vực y tế, tài nguyên, môi trường, giáo dục.

Đối với các bộ, cơ quan Trung ương có vụ án, vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, kết luận sai phạm, đồng chí yêu cầu khẩn trương xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý tổ chức đảng, đảng viên liên quan, bảo đảm kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.