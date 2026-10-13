Tăng cường giám sát, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí tại các dự án tồn đọng

Cùng với tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án tồn đọng, kéo dài, chủ động ngăn ngừa thất thoát, lãng phí.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026 diễn ra sáng ngày 13/10 tại tỉnh Lai Châu.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phạm Thái Hà, tham gia phụ trách Vụ Địa bàn II, đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, các tổ chức đảng đã chủ động xây dựng, bổ sung và triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 bảo đảm tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát được Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp đồng bộ

Việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng được triển khai tương đối đồng bộ; công tác thi hành kỷ luật Đảng, xây dựng ngành và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp tiếp tục được quan tâm.

Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết quan trọng của Trung ương và nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Việc thực hiện các thông báo, kết luận và văn bản chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cơ bản được các đơn vị nghiêm túc triển khai.

Quý IV năm 2026, các đơn vị thuộc khu vực Vụ địa bàn II xác định tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp kiểm tra, giám sát; chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, tăng cường kiểm tra chuyên đề và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát chủ động, thường xuyên, kịp thời

Phát biểu kết luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong quý III của các địa phương, đơn vị. Đồng thời đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị; thực hiện kiểm tra, giám sát chủ động, thường xuyên, kịp thời, bảo đảm khách quan, chặt chẽ và nghiêm minh; Tăng cường giám sát việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, nhận diện và ngăn ngừa nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, trong đó chú trọng các công trình xây dựng trường học giai đoạn 2.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Vụ địa bàn II sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với các địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong thời gian tới.