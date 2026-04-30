Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng tại Séc năm 2026

Thứ Năm, 06:19, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng năm 2026. Hội nghị do đồng chí Dương Hoài Nam, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Bí thư Đảng ủy chủ trì.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng, đồng chí Dương Hoài Nam, Đại sứ, Bí thư Đảng ủy đã Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Chính phủ, Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Bộ Ngoại giao, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy đặc biệt nhấn mạnh đến đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, cũng như quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-CH Séc ngày càng được củng cố, tăng cường.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng tại Séc năm 2026.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Báo cáo tổngkết công tác xây dựng Đảng năm 2025 của Đảng bộ và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng thời phổ biến một số nội dung chính về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý cán bộ. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được quán triệt một số nội dung mới, trọng tâm của các Nghị quyết, Quy định vừa được Ban chấp hành Trung Ương ban hành trong thời gian qua.

Hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, cũng như hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trong công tác phối hợp, gắn kết cộng đồng, kinh nghiệm trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hội nghị kết thúc với việc nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị Đảng bộ năm 2026, trao Giấy khen cho các tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2025, đồng thời trao Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm và 55 năm tuổi đảng cho các đồng chí đảng viên.

Thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa Việt Nam - Séc

VOV.VN - Nhận lời mời của Thống đốc Vùng Karlovy Vary, Petr Kubis, ngày 28/4/2026, Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam đã có chuyến thăm làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa. Tham dự cuộc gặp có Bà Andrea Pfeffer Ferklová, Thị trưởng thành phố Karlovy Vary. 

Như Hoa/VOV-Praha
Tag: Việt Nam công tác xây dựng Đảng tại nước ngoài quan hệ ngoại giao Việt Nam - CH Séc
Tăng cường hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Séc và Moravia
Tăng cường hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Séc và Moravia

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Cộng hóa Séc Dương Hoài Nam đã thông tin về kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, một số thành tựu quan trọng của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Cộng hòa Séc.

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân
Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Việt Nam chủ trì tọa đàm quốc tế về ứng dụng năng lượng hạt nhân nhằm thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững trong khuôn khổ Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đối tác ASEAN và EU
Việt Nam thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đối tác ASEAN và EU

VOV.VN - Ngày 28/4, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – EU (AEMM) lần thứ 25 tại Brunei, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc gặp song phương quan trọng với lãnh đạo ngoại giao các nước Lào, Thái Lan và nhiều đối tác châu Âu.

