Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng tại Séc năm 2026.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng, đồng chí Dương Hoài Nam, Đại sứ, Bí thư Đảng ủy đã Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Chính phủ, Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Bộ Ngoại giao, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy đặc biệt nhấn mạnh đến đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, cũng như quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-CH Séc ngày càng được củng cố, tăng cường.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Báo cáo tổngkết công tác xây dựng Đảng năm 2025 của Đảng bộ và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng thời phổ biến một số nội dung chính về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý cán bộ. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được quán triệt một số nội dung mới, trọng tâm của các Nghị quyết, Quy định vừa được Ban chấp hành Trung Ương ban hành trong thời gian qua.

Hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, cũng như hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trong công tác phối hợp, gắn kết cộng đồng, kinh nghiệm trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hội nghị kết thúc với việc nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị Đảng bộ năm 2026, trao Giấy khen cho các tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2025, đồng thời trao Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm và 55 năm tuổi đảng cho các đồng chí đảng viên.