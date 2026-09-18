Xây dựng lực lượng CAND gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 18/NQ-TW

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển mang tầm vóc chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đối với Nghị quyết này, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã đặc biệt quan tâm, trực tiếp chỉ đạo sát sao từ khâu xây dựng đến khi hoàn thiện văn kiện.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ trì tham mưu cho Trung ương ban hành Nghị quyết và Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động số 32, Đảng ủy Công an Trung ương cùng Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện song song hai nhiệm vụ lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. (Ảnh: Trọng Phú)

Chuyển từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa

Bộ Công an giữ vai trò chủ trì tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong đó, lực lượng Công an khẩn trương tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết số 250 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm thực hiện cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Công an trực tiếp triển khai thực hiện các giải pháp của Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời kiến tạo việc xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh: "Ngành Công an chú trọng xây dựng và nhân rộng các địa bàn không ma túy, không tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội. Lực lượng Công an chủ động phát hiện, giải quyết triệt để các mâu thuẫn, vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tinh thần xuyên suốt được xác định là: chuyển mạnh từ "xử lý vụ việc" sang "chủ động phòng ngừa", từ giải quyết hậu quả sang nhận diện và quản trị nguy cơ, bảo đảm an ninh, an toàn từ sớm, từ xa".

Khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân

Song song với đó, vai trò của lực lượng Công an cơ sở tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong xây dựng và quản trị xã hội. Việc xây dựng lực lượng Công an cấp xã "gần dân, sát dân, trọng dân", nắm chắc địa bàn và tình hình thực tế sẽ giúp nhận diện sớm nguy cơ, giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh trật tự ngay từ cộng đồng. Công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân để xây dựng từng địa bàn thành điểm sáng về kỷ cương, an toàn, đoàn kết và văn minh.

Các khí tài, UAV hiện đại của Công an TP Hà Nội sẽ tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. (Ảnh: Trọng Phú)

Bên cạnh công tác giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng Công an tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thực hiện tốt vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Trung ương, Bộ Công an tiếp tục khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử cùng các tiện ích của Đề án 06. Qua đó, chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp không ngừng được nâng cao, từng bước phát huy giá trị của dữ liệu trong phân tích, dự báo, nhận diện sớm các nguy cơ xã hội, góp phần xây dựng phương thức quản trị xã hội hiện đại, chủ động, minh bạch và hiệu quả.

Đặc biệt, yếu tố then chốt để thực hiện thành công các mục tiêu là xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự gương mẫu, đi đầu. Đảng ủy Công an Trung ương xác định, muốn xây dựng xã hội kỷ cương thì trước hết lực lượng thực thi pháp luật phải gương mẫu về kỷ luật, kỷ cương. Muốn xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật thì mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải gương mẫu chấp hành pháp luật, trở thành chuẩn mực trong văn hóa ứng xử, tận tụy phục vụ nhân dân để lan tỏa năng lượng tích cực ra toàn xã hội.

"Với quyết tâm chính trị cao cùng lộ trình triển khai bài bản, lực lượng Công an nhân dân khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao thịnh, góp phần đưa Nghị quyết 18-NQ/TW nhanh chóng đi vào cuộc sống", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.