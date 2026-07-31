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Xây dựng "visa nhân tài Việt Nam" để thu hút chuyên gia quốc tế

Thứ Sáu, 20:18, 31/07/2026
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VOV.VN - Chiều 31/7, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp về Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài, nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy quản lý sang phát triển nhân tài, xây dựng hệ sinh thái đồng bộ từ phát hiện, đào tạo đến sử dụng và phát huy nhân tài.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Nội vụ cho biết Đề án hướng tới xây dựng hệ sinh thái nhân tài quốc gia hiện đại, hội nhập quốc tế; đến năm 2030 thu hút, trọng dụng khoảng 1.000 nhân tài trong ba nhóm lĩnh vực ưu tiên gồm công nghệ chiến lược và chuyển đổi số; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển bền vững; cùng một số lĩnh vực chiến lược khác. Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà khoa học, chuyên gia và nhân tài trong nước, quốc tế.

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Nội vụ đề xuất một số nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó có hoàn thiện thể chế; xây dựng các chính sách vượt trội về tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, chăm sóc sức khỏe; nghiên cứu xây dựng "visa nhân tài Việt Nam", Mạng lưới nhân tài Việt Nam toàn cầu; tăng cường phân cấp, trao quyền chủ động cho nhân tài, đơn giản hóa thủ tục và quản lý bằng kết quả, sản phẩm đầu ra.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao Bộ Nội vụ đã chuẩn bị Đề án một cách nghiêm túc, trách nhiệm, song đây là đề án rất khó, rất lớn, đòi hỏi tư duy và tầm nhìn chiến lược, bảo đảm thống nhất với hệ thống các nghị quyết của Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, y tế và đổi mới mô hình phát triển đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, khác biệt không nằm ở việc tạo ra mức thu nhập thật cao mà ở cách thiết kế chính sách, tạo dựng môi trường và điều kiện thuận lợi để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng và phát huy nhân tài. Nếu chỉ thu hút mà không tạo điều kiện để nhân tài phát huy năng lực thì cũng không đạt được mục tiêu đề ra. Vì vậy, chiến lược phải được xây dựng theo tư duy hệ sinh thái, bảo đảm sự liên thông từ phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, sử dụng, trọng dụng đến phát triển và phát huy nhân tài.

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Toàn cảnh cuộc họp.

Định hướng hoàn thiện Đề án, Phó Thủ tướng nêu một số nguyên tắc lớn như: Chiến lược phải tập trung vào các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh, năng lực tự chủ và sự phát triển quốc gia; Phải chuyển căn bản từ tư duy quản lý nhân tài theo hành chính sang tư duy phát triển, quản trị và phát huy nguồn nhân lực nhân tài quốc gia; Xây dựng hệ sinh thái phát triển nhân tài toàn diện và lấy năng lực, kết quả, hiệu quả cùng giá trị cống hiến làm thước đo chủ yếu; Xây dựng cơ chế mở, liên thông giữa khu vực công và tư, giữa trong nước và ngoài nước; đặc biệt quan tâm thu hút người Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế và tạo điều kiện để khu vực tư nhân cùng tham gia phát triển nhân tài…

Hà Thảo/VOV1
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