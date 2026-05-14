Xây trường phổ thông nội trú các xã biên giới, khẩn trương nhưng phải bảo đảm chất lượng

Theo Thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị ban hành ngày 18/7/2025, chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền đã được thống nhất triển khai. Trước mắt, xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025 để làm hình mẫu, sau đó tiếp tục triển khai diện rộng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ 248 trường trong 2 đến 3 năm tới.

Các công trình phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích, đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ học tập, rèn luyện văn hóa, tinh thần, điều kiện sinh hoạt và an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc triển khai 248 trường đang được thực hiện với quyết tâm cao, tinh thần khẩn trương; phấn đấu bảo đảm 100% số trường đã khởi công hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Đến tháng 11/2025, toàn bộ 100/100 trường trong giai đoạn đầu đã được khởi công. Đặc biệt, ngày 9/11/2025, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khởi công đồng loạt tại tất cả các tỉnh có trường nằm trong danh sách đầu tư. Các địa phương cam kết hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới; một số nơi đặt mục tiêu hoàn thành sớm hơn từ 1 đến 1,5 tháng.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Trong đó, công tác chuẩn bị đầu tư ở một số nơi còn chậm; tổng mức đầu tư tăng; phương án xây mới toàn bộ làm phát sinh chi phí và kéo dài thời gian thực hiện. Ngoài ra còn có khó khăn về vật liệu xây dựng, giá nhân công, điều kiện địa hình, giao thông, thời tiết và tổ chức thi công tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục bám sát, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tiến độ xây dựng 100 trường tại 18 tỉnh, thành phố biên giới; đồng thời thường xuyên báo cáo tình hình triển khai với lãnh đạo Đảng và Chính phủ. Căn cứ đề xuất của các địa phương, Bộ cũng đã có văn bản gửi Bộ Tài chính về nhu cầu kinh phí năm 2026 đối với 100 trường.

“Tôi đề xuất Bộ Tài chính phân bổ đủ kinh phí, đảm bảo hoàn thành các trường và hướng dẫn dùng ngân sách hiệu quả. Đặc biệt là một số địa phương tự lo cái khâu giải phóng mặt bằng, thực hiện nghiêm túc cái đó. Thứ hai là Bộ Xây dựng kịp thời hướng dẫn điều chỉnh dự án, thiết kế, xử lý biến động giá cả. Bộ Nông nghiệp, Môi trường tháo gỡ khó khăn về thủ tục khai thác khoáng sản làm vật liệu (nếu có). Đối với các địa phương là đẩy nhanh tiến độ thi công, rà soát phân định và đội ngũ, phương án chuẩn bị để hoạt động ngay khi hoàn thành, chủ động cân đối”, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nêu kiến nghị.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là chủ trương rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với khu vực biên giới, góp phần tạo nguồn nhân lực bền vững cho vùng biên.

Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương trong huy động nguồn lực xã hội để xây dựng trường lớp khang trang, hiện đại; đồng thời yêu cầu thực hành tiết kiệm, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tuy nhiên, tiến độ triển khai tại một số địa phương còn chậm, nhất là tại Cao Bằng, Nghệ An, Đà Nẵng, Tuyên Quang do vướng giải phóng mặt bằng, giá vật liệu tăng và năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế. Nhiều công trình mới thi công phần móng, có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn nếu không có giải pháp quyết liệt theo tinh thần “làm chiến dịch”.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát tiến độ từng dự án, phân loại cụ thể, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm; thiết lập cơ chế kiểm soát, đôn đốc hằng tuần, hằng tháng; phối hợp các bộ, ngành bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao làm đầu mối chịu trách nhiệm toàn diện. Bí thư và Chủ tịch UBND các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị và Chính phủ nếu để xảy ra chậm trễ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai chiến dịch cao điểm với sự tham gia của các bộ, ngành và 22 địa phương biên giới đất liền nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng, hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng vật liệu và bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, Bộ Tài chính rà soát nhu cầu vốn trước ngày 16/5/2026, yêu cầu tiết giảm tối đa các hạng mục không cần thiết, tránh lãng phí, hình thức. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an huy động lực lượng hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn thi công tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung tháo gỡ vướng mắc về điều chỉnh dự án, kiểm soát chất lượng và nguồn vật liệu xây dựng.

“Câu chuyện này là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Đây là chúng ta thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, không phải cái câu chuyện thuần túy của Chính phủ, không phải là việc của các bộ ngành, các sở ngành ở địa phương đâu. Chủ tịch, Bí thư là phải vào cuộc. Ông nào không vào cuộc phải xem xét trách nhiệm, các đồng chí báo cáo về Ban chỉ đạo. Tôi cũng nhất trí rất cao việc mà Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí họp trực tuyến với các địa phương, nắm lại tình hình địa phương và để cho anh em địa phương phát biểu ý kiến. Khó khăn cái gì thì cứ nêu ra mà nếu khó khăn không nêu ra thì cũng phải chịu trách nhiệm. Cuộc họp này thì tôi đề nghị các bộ, ngành có liên quan cùng dự và yêu cầu địa phương là phải có lãnh đạo dự”, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu “khẩn trương nhưng phải bảo đảm chất lượng”, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả sử dụng lâu dài của các công trình.