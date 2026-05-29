Xem xét cơ chế đặc thù để Lâm Đồng bứt phá

Thứ Sáu, 06:01, 29/05/2026
VOV.VN - Chiều 28/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 31 của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương gắn với thực tiễn địa phương, nhất là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Toàn cảnh buổi làm việc Đoàn kiểm tra, giám sát số 31 của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng chiều 28/5.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Du lịch là điểm sáng với khoảng 970 nghìn lượt khách, doanh thu ước đạt 2.188 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 14.930 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Toàn tỉnh thu hút 26 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 55.600 tỷ đồng.

Cùng với đó, Lâm Đồng đang tập trung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo động lực phát triển trong không gian mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao phát biểu tại buổi làm việc

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát các khó khăn, vướng mắc trong công tác phân cấp, phân quyền; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành; tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, quy hoạch đô thị, nông thôn và phát huy các lợi thế về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát số 31 của Bộ Chính trị.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cũng khẳng định sẽ báo cáo Bộ Chính trị xem xét cơ chế, chính sách đặc thù cho Lâm Đồng nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thu hút đầu tư chiến lược, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy địa phương phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Lâm Đồng điều động giám đốc sở làm Bí thư phường Xuân Hương - Đà Lạt

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Lâm Đồng định hình Đức Trọng thành trung tâm hành chính - chính trị mới

VOV.VN - Tại Quyết định số 2216 ngày 19/5/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung, xã Đức Trọng được định hình trở thành Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.  

Lâm Đồng giảm hơn 60% đầu mối sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp

VOV.VN - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tuy nhiên, nhiều khó khăn về nhân lực, hạ tầng công nghệ và chất lượng cán bộ cơ sở vẫn cần tiếp tục tháo gỡ để mô hình vận hành hiệu quả hơn.

