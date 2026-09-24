4 thương hiệu laptop nổi bật về khả năng sửa chữa

Tuy nhiên, một yếu tố trên laptop không kém phần quan trọng là khả năng sửa chữa của thiết bị lại bị nhiều người bỏ qua. Trong bối cảnh giá thành máy tính và linh kiện ngày càng cao, khả năng sửa chữa trở thành một yếu tố cần được cân nhắc.

Khả năng sửa chữa giúp kéo dài tuổi thọ laptop được lâu hơn

Một cổng USB hỏng, thanh RAM lỗi hay quạt tản nhiệt không hoạt động không nên là lý do để người dùng phải thay thế một chiếc laptop hoàn hảo. Khả năng sửa chữa cho phép người dùng hoặc các chuyên gia dễ dàng thay thế hoặc nâng cấp các linh kiện.

Trước đây, laptop thường dễ sửa chữa hơn. Tuy nhiên, khi các nhà sản xuất chuyển sang thiết kế mỏng nhẹ, khả năng sửa chữa đã bị ảnh hưởng. Thiết kế này đồng nghĩa với việc các linh kiện nhỏ hơn và được bố trí sát nhau hơn, đồng thời nhiều mẫu laptop mới đã loại bỏ các cổng kết nối như Ethernet, HDMI và USB-A. Dù vậy, vẫn có một số thương hiệu laptop vẫn đặt khả năng sửa chữa lên hàng đầu.

Một số thương hiệu cam kết về khả năng sửa chữa trên toàn bộ dòng sản phẩm, trong khi một số khác chỉ có những mẫu máy dễ sửa chữa hơn, thường là các dòng sản phẩm dành cho doanh nghiệp. Do đó, người dùng không nên đánh giá toàn bộ thương hiệu chỉ dựa trên một vài mẫu máy.

4 thương hiệu laptop đáng chú ý nhất

Framework: Đây là thương hiệu laptop hàng đầu cho những ai ưu tiên khả năng sửa chữa. Các mẫu laptop của Framework đạt điểm tuyệt đối 10/10 về khả năng sửa chữa trên iFixit. Người dùng có thể dễ dàng tháo lắp và thay thế các linh kiện mà không cần đến công cụ phức tạp. Hầu hết các linh kiện đều có mã QR dẫn đến hướng dẫn chi tiết, giúp quá trình sửa chữa trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, giá của laptop Framework thường cao hơn và không có mặt ở mọi quốc gia.

Khả năng sửa chữa trên laptop ASUS khá nổi bật

ASUS: Thương hiệu này đã giành vị trí cao trong bảng xếp hạng khả năng sửa chữa của US PIRG trong hai năm liên tiếp. Mặc dù nhiều mẫu laptop ASUS có điểm số sửa chữa tốt, không phải tất cả đều dễ sửa chữa. Một số mẫu như ROG Flow Z13 có thể gặp khó khăn trong việc nâng cấp RAM.

Dell: Dòng Latitude của Dell, đặc biệt là Latitude E5270, được đánh giá cao về khả năng sửa chữa. Tuy nhiên, một số mẫu khác, như dòng XPS, có thể khó sửa chữa do các linh kiện được hàn chết.

Lenovo: Dòng ThinkPad nổi tiếng với khả năng sửa chữa tốt. Các mẫu ThinkPad gần đây đều đạt điểm cao trong bài kiểm tra khả năng sửa chữa của iFixit. Tuy nhiên, một số mẫu laptop mỏng nhẹ khác của Lenovo có thể không dễ sửa chữa.

Khả năng sửa chữa đang trở thành một yếu tố quan trọng trong quyết định mua laptop, đặc biệt trong bối cảnh phong trào “Quyền sửa chữa” ngày càng được chú ý. Ngay cả các sản phẩm của Apple cũng đang cải thiện khả năng sửa chữa, với chiếc MacBook Neo mới đạt điểm 6/10 từ iFixit, trở thành chiếc MacBook dễ sửa chữa nhất trong 14 năm qua.