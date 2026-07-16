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Ấn Độ chi hàng tỷ USD để hỗ trợ ngành sản xuất điện thoại và bán dẫn

Thứ Năm, 10:05, 16/07/2026
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VOV.VN - Ngày 15/7, Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt Chương trình Sản xuất Điện thoại Di động (MPMS) với ngân sách 625 tỷ Rupee, tương đương khoảng 7,3 tỷ USD và chương trình hỗ trợ ngành bán dẫn Semicon 2.0 trị giá 1.275 tỷ Rupee, tức gần 15 tỷ USD.

Hai chương trình được kỳ vọng sẽ giúp Ấn Độ mở rộng năng lực sản xuất, giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài và củng cố vị thế trong ngành điện tử toàn cầu.

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Thủ tướng Ấn Độ thông báo 2 chương trình trên mạng xã hội X. Ảnh chụp màn hình

Chương trình Sản xuất Điện thoại Di động (MPMS) sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2031, với việc hỗ trợ tài chính theo doanh số bán điện thoại sản xuất tại Ấn Độ với mức 2,25-5%, đồng thời sẽ hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp sử dụng nhiều linh kiện sản xuất trong nước và đầu tư vào thiết kế, nghiên cứu phát triển. Chính phủ Ấn Độ kỳ vọng chương trình sẽ tạo ra tổng giá trị sản xuất khoảng 39.000 tỷ Rupee, tức khoảng 454 tỷ USD trong 5 năm, thúc đẩy mạnh xuất khẩu điện thoại di động và tạo khoảng 60.000 việc làm trực tiếp.

Hiện Ấn Độ là nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ hai thế giới, với hơn 99% điện thoại tiêu thụ trong nước được sản xuất nội địa. Năm 2025, điện thoại thông minh đã trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này.

Trong khi đó, chương trình hỗ trợ ngành bán dẫn Semicon 2.0 với tổng vốn đầu tư 1.275 tỷ Rupee nhằm phát triển toàn diện hệ sinh thái bán dẫn của Ấn Độ trong dài hạn.

Khác với giai đoạn đầu chủ yếu tập trung thu hút đầu tư, Semicon 2.0 được xây dựng trên sáu trụ cột gồm phát triển thiết kế chip, sản xuất máy móc và vật liệu bán dẫn, xây dựng thêm các nhà máy chế tạo chip, mở rộng năng lực đóng gói và kiểm thử (ATMP/OSAT), đẩy mạnh nghiên cứu - phát triển và đào tạo nguồn nhân lực. Theo đó, chương trình sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sở hữu trí tuệ (IP) và thiết kế chip “Made in India”, đồng thời khuyến khích sản xuất vật liệu, hóa chất và thiết bị phục vụ ngành bán dẫn ngay trong nước.

Chính phủ Ấn Độ kỳ vọng hai chương trình mới sẽ giúp tăng cường tự chủ công nghệ, nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và đưa nước này trở thành một trung tâm sản xuất điện tử và bán dẫn quan trọng của thế giới.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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