Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ

Theo truyền thông Ấn Độ, nhóm World Leaks đã công bố gần 19.000 tệp dữ liệu với tổng dung lượng khoảng 14,3 GB, nằm trong hơn 858.000 tệp được cho là đánh cắp từ Tập đoàn Reliance - một trong những nhà thầu tham gia xây dựng các tổ máy số 3 và 4 của nhà máy điện hạt nhân Kudankulam tại bang Tamil Nadu. Dữ liệu bị phát tán được phát hiện xuất hiện trên mạng từ ngày 11/6.

Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam, Ấn Độ. Ảnh: IAEA

Các tệp được cho là bao gồm bản vẽ hệ thống thông gió và làm mát, sơ đồ phòng điều khiển chung, danh sách nhà cung cấp, hồ sơ họp và kiểm tra kỹ thuật, đánh giá thiết bị cùng các hợp đồng bảo hiểm từ năm 2016 đến giữa năm 2025. Tuy nhiên, các tài liệu không liên quan đến hệ thống lõi lò phản ứng do Tập đoàn Rosatom của Nga cung cấp.

Tập đoàn Reliance xác nhận đã xảy ra một vụ “xâm nhập dữ liệu một phần” trên máy chủ do trung tâm dữ liệu Yotta vận hành và cho biết đã thông báo vụ việc tới Chính phủ Ấn Độ, song không tiết lộ cụ thể dữ liệu nào bị đánh cắp. Theo trung tâm Yotta, hệ thống đã phát hiện hoạt động đáng ngờ trên máy chủ từ ngày 29/5 và kịp thời ngăn chặn việc thực thi mã độc. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6, Reliance mới thông báo rằng các đối tượng bên ngoài tuyên bố đã đánh cắp dữ liệu. Hiện Yotta vẫn chưa thể xác minh các tuyên bố này và đang phối hợp điều tra.

Một số nguồn tin cho biết, hiện Tập đoàn Điện hạt nhân Ấn Độ (NPCIL) đã làm việc với Tập đoàn Reliance và Đội ứng cứu khẩn cấp máy tính Ấn Độ (CERT-In) để điều tra nguyên nhân cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng.

Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam hiện là cơ sở điện hạt nhân lớn nhất trong bảy nhà máy điện hạt nhân của Ấn Độ, với công suất thiết kế 6.000 MW và giữ vai trò then chốt trong kế hoạch mở rộng năng lượng hạt nhân của Chính phủ Ấn Độ. Hai tổ máy số 3 và số 4, do Tập đoàn Reliance tham gia xây dựng, dự kiến đi vào vận hành trong năm 2027 với tổng công suất 2.000 MW.

Đây là lần thứ hai Kudankulam liên quan đến một sự cố an ninh mạng. Năm 2019, phần mềm độc hại có liên quan đến một nhóm tin tặc từng được phát hiện trên mạng hành chính của nhà máy, song các hệ thống vận hành và an toàn hạt nhân sau đó được cho là không bị ảnh hưởng.