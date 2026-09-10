English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Apple khiến iPhone 17 và loạt máy cũ trở thành “món hời tệ hại”

Thứ Năm, 10:52, 10/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Động thái tăng giá 100 USD của Apple khiến iPhone 17, iPhone 16 và iPhone Air trở nên không còn đáng mua hơn trước.

Mới đây, Apple đã chính thức ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Duo với mức giá thấp hơn dự đoán. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là không có phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn, khiến iPhone 17 vẫn là mẫu cơ bản hiện tại. Đáng buồn hơn nữa, iPhone 17 đã tăng giá thêm 100 USD.

apple khien iphone 17 va loat may cu tro thanh mon hoi te hai hinh anh 1
iPhone 17 từng được xem là món hời cho người tiêu dùng

Ngay sau sự kiện ra mắt loạt iPhone mới vào rạng sáng 10/9, Apple thông báo rằng tất cả các mẫu iPhone cũ hơn vẫn đang được bán cũng sẽ tăng giá. Cụ thể, mức tăng giá là 100 USD cho tất cả các dòng sản phẩm, tương đương với mức giá của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max so với các mẫu năm ngoái.

Sau khi điều chỉnh, iPhone 16 hiện có giá 799 USD, tăng từ 699 USD. Phiên bản 256 GB của iPhone 17e hiện có giá 699 USD, thay vì 599 USD như giá ra mắt. Trong khi đó, iPhone 17 bản tiêu chuẩn đã tăng từ 799 USD lên 899 USD cho phiên bản 256 GB. Đặc biệt, iPhone Air cũng đã vượt mốc 999 USD và hiện có giá 1.099 USD.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple tăng giá trong năm nay, nhưng là lần đầu tiên đối với dòng điện thoại thông minh. Vào tháng 6, công ty đã điều chỉnh giá cho nhiều sản phẩm khác như iPad, Mac, HomePod và Vision Pro, với mức tăng từ 6% đến 54%. Đợt tăng giá iPhone lần này cũng không nằm ngoài xu hướng, với mức tăng từ 10% đến 16%.

apple khien iphone 17 va loat may cu tro thanh mon hoi te hai hinh anh 2
Nhưng mức giá mới khiến người dùng khó có thể chấp nhận

Người dùng phản ứng với giá mới của iPhone 17

Nhiều người dùng trên Reddit bày tỏ sự không hài lòng với việc Apple tăng giá các mẫu điện thoại hiện có, khiến iPhone 16 trở lại mức giá ban đầu. Nhiều người cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng thiết bị hiện tại cho đến khi chúng hỏng.

Dù những đợt tăng giá này gây thất vọng, nhưng không có gì ngạc nhiên bởi Apple không phải là công ty duy nhất thực hiện điều này. Google cũng đã tăng giá dòng Pixel 11 thêm 100 USD, trong khi Samsung cũng điều chỉnh giá cho Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus. Ngoài ra, các thiết bị điện tử tiêu dùng khác như PlayStation 5, máy tính xách tay và ô tô cũng đang trở nên đắt đỏ hơn do giá bộ nhớ tăng cao từ nhu cầu lớn trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc smartphone cao cấp mới, hãy nhanh chóng tìm kiếm các ưu đãi. Các nhà bán lẻ thường cần thời gian để cập nhật giá, vì vậy người dùng vẫn có cơ hội mua được iPhone với giá cũ.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo PhoneArena
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thiết kế Galaxy S27 Ultra sẽ giống iPhone 17 Pro?
Thiết kế Galaxy S27 Ultra sẽ giống iPhone 17 Pro?

VOV.VN - Galaxy S27 Ultra được đồn đoán lột xác với cụm camera ngang, khiến thiết kế mới mang nhiều nét gợi nhớ iPhone 17 Pro.

Thiết kế Galaxy S27 Ultra sẽ giống iPhone 17 Pro?

Thiết kế Galaxy S27 Ultra sẽ giống iPhone 17 Pro?

VOV.VN - Galaxy S27 Ultra được đồn đoán lột xác với cụm camera ngang, khiến thiết kế mới mang nhiều nét gợi nhớ iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro Max trở thành hiện vật lịch sử, sẽ “mở hộp” trong 250 năm sau
iPhone 17 Pro Max trở thành hiện vật lịch sử, sẽ “mở hộp” trong 250 năm sau

VOV.VN - Không phải để sử dụng, iPhone 17 Pro Max được niêm phong suốt 250 năm nhằm lưu giữ lịch sử cuộc sống số ngày nay, cho phép nhân loại có thể khám phá vào năm 2276.

iPhone 17 Pro Max trở thành hiện vật lịch sử, sẽ “mở hộp” trong 250 năm sau

iPhone 17 Pro Max trở thành hiện vật lịch sử, sẽ “mở hộp” trong 250 năm sau

VOV.VN - Không phải để sử dụng, iPhone 17 Pro Max được niêm phong suốt 250 năm nhằm lưu giữ lịch sử cuộc sống số ngày nay, cho phép nhân loại có thể khám phá vào năm 2276.

iPhone 17 phá vỡ kỷ lục tồn tại từ năm 2010 của iPhone 4?
iPhone 17 phá vỡ kỷ lục tồn tại từ năm 2010 của iPhone 4?

VOV.VN - Nếu iPhone 18 ra mắt vào năm 2027 như các dự đoán gần đây, iPhone 17 sẽ phá vỡ kỷ lục tuổi thọ flagship tồn tại suốt 15 năm kể từ iPhone 4.

iPhone 17 phá vỡ kỷ lục tồn tại từ năm 2010 của iPhone 4?

iPhone 17 phá vỡ kỷ lục tồn tại từ năm 2010 của iPhone 4?

VOV.VN - Nếu iPhone 18 ra mắt vào năm 2027 như các dự đoán gần đây, iPhone 17 sẽ phá vỡ kỷ lục tuổi thọ flagship tồn tại suốt 15 năm kể từ iPhone 4.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm