Công nghệ mới giúp sản xuất nhiên liệu máy bay giá rẻ

Thứ Sáu, 07:00, 10/04/2026
VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Mỹ vừa phát triển một công nghệ chất xúc tác mới có khả năng giảm đáng kể chi phí sản xuất nhiên liệu máy bay giá rẻ.

Công nghệ mới chuyển đổi ethanol thành tiền chất nhiên liệu máy bay phản lực chỉ trong một bước duy nhất giúp tiết kiệm chi phí, từ đó mở đường cho nhiên liệu máy bay giá rẻ.

Báo cáo cho biết thêm, công ty nhiên liệu sinh học Gevo, có trụ sở tại Colorado, đã được cấp phép sử dụng hai công nghệ chất xúc tác đã được cấp bằng sáng chế từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge (ORNL) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ nhằm thúc đẩy sản xuất thương mại nhiên liệu hàng không bền vững.

Sự đổi mới này dựa trên một phương pháp tối ưu hóa để chuyển đổi ethanol (thường được sản xuất từ thực vật hoặc chất thải) thành olefin (ETO) - những tiền chất thiết yếu cho sản xuất nhiên liệu máy bay phản lực. Thông thường, quá trình chuyển đổi này yêu cầu nhiều bước, nhưng chất xúc tác mới cho phép thực hiện chỉ trong một bước, từ đó cải thiện đáng kể quy trình sản xuất.

Nhà khoa học cấp cao tại ORNL, tiến sĩ Andrew Sutton, cho biết: “Sự hợp tác này sẽ giúp đơn giản hóa quá trình chuyển đổi công nghệ chất xúc tác từ quy mô phòng thí nghiệm sang quy mô thí điểm”.

Vai trò của nhiên liệu hàng không bền vững

Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) là một loại nhiên liệu thay thế sạch hơn, không có nguồn gốc từ dầu mỏ, được sản xuất từ chất thải tái tạo, chất béo, dầu và chất thải nông nghiệp. SAF được coi là giải pháp quan trọng trong nỗ lực giảm thiểu khí thải carbon trong ngành hàng không. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại diện cho hơn 80% lưu lượng hàng không toàn cầu, đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến SAF, trong đó nhiều hãng hàng không cam kết mua số lượng lớn.

Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất SAF vẫn còn là một thách thức do chi phí sản xuất cao, nguồn nguyên liệu hạn chế và yêu cầu về cơ sở hạ tầng phức tạp. Công nghệ chất xúc tác mà ORNL phát triển giúp cải thiện hiệu suất carbon và giảm chi phí chuyển đổi ethanol thành tiền chất nhiên liệu. Các olefin được tạo ra cũng có thể được sử dụng trong sản xuất nhựa, dung môi và chất hoạt động bề mặt, với thị trường nhựa toàn cầu dự kiến vượt 1,3 nghìn tỷ USD vào năm 2033.

Nhu cầu nhiên liệu máy bay toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên 230 tỷ gallon vào năm 2050. Việc mở rộng sử dụng SAF không chỉ giúp ngành hàng không đáp ứng nhu cầu này mà còn thúc đẩy sự độc lập và an ninh năng lượng, đồng thời giảm lượng khí thải.

Thái Lan cân nhắc đóng cửa trạm xăng ban đêm để tiết kiệm nhiên liệu

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết nước này đang xem xét biện pháp đóng cửa các trạm xăng từ 22h đến 5h sáng, bắt đầu sau kỳ nghỉ lễ năm mới Songkran, nhằm tiết kiệm năng lượng và kiểm soát tiêu thụ dầu trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn do xung đột ở Trung Đông.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Interesting Engineering
Tag: công nghệ nhiên liệu hàng không ethanol chất hữu cơ
Tin liên quan

Khủng hoảng nhiên liệu, người dân Australia đổ xô đi mua xe điện
Khủng hoảng nhiên liệu, người dân Australia đổ xô đi mua xe điện

VOV.VN - Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao chóng mặt, ngày càng nhiều người dân Australia chuyển sang sử dụng xe ô tô điện.

Khủng hoảng nhiên liệu, người dân Australia đổ xô đi mua xe điện

Khủng hoảng nhiên liệu, người dân Australia đổ xô đi mua xe điện

VOV.VN - Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao chóng mặt, ngày càng nhiều người dân Australia chuyển sang sử dụng xe ô tô điện.

Giá nhiên liệu tăng cao, nhiều người dân Australia mua xe đạp điện
Giá nhiên liệu tăng cao, nhiều người dân Australia mua xe đạp điện

VOV.VN - Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, người dân Australia đang chuyển sang sử dụng xe đạp điện khi số lượng xe đạp điện bán ra tại thị trường nước này đang tăng nhanh.

Giá nhiên liệu tăng cao, nhiều người dân Australia mua xe đạp điện

Giá nhiên liệu tăng cao, nhiều người dân Australia mua xe đạp điện

VOV.VN - Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, người dân Australia đang chuyển sang sử dụng xe đạp điện khi số lượng xe đạp điện bán ra tại thị trường nước này đang tăng nhanh.

Giá nhiên liệu biến động mạnh, chi phí hàng không tăng tới 60%
Giá nhiên liệu biến động mạnh, chi phí hàng không tăng tới 60%

VOV.VN - Biến động giá dầu do căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang gây áp lực lớn lên chi phí vận tải, trong đó lĩnh vực hàng không chịu tác động mạnh nhất. Bộ Xây dựng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định hoạt động vận tải và kiểm soát rủi ro.

Giá nhiên liệu biến động mạnh, chi phí hàng không tăng tới 60%

Giá nhiên liệu biến động mạnh, chi phí hàng không tăng tới 60%

VOV.VN - Biến động giá dầu do căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang gây áp lực lớn lên chi phí vận tải, trong đó lĩnh vực hàng không chịu tác động mạnh nhất. Bộ Xây dựng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định hoạt động vận tải và kiểm soát rủi ro.

