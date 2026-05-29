Công nghệ pin mới từ Trung Quốc hứa hẹn xe điện tiện hơn xe xăng

Một nhóm nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vừa công bố một giải pháp đột phá cho vấn đề phổ biến của xe điện: một loại pin lithium mới. Sản phẩm đã thiết lập kỷ lục mới với sự kết hợp ấn tượng giữa mật độ năng lượng cực cao và tốc độ sạc siêu nhanh.

Trước đây, ngành công nghiệp xe điện thường phải lựa chọn giữa pin có tuổi thọ cao nhưng sạc chậm, hoặc pin sạc nhanh nhưng lưu trữ ít năng lượng. Phát hiện này chứng minh rằng cả hai yếu tố hoàn toàn có thể tồn tại song song, mở ra một kỷ nguyên mới trong công nghệ lưu trữ năng lượng.

Cụ thể, loại pin mới này có mật độ năng lượng lên tới 451 Wh/kg, trong khi các pin hiện tại trên thị trường thường chỉ đạt khoảng 250-300 Wh/kg. Điều này có nghĩa pin mới có khả năng lưu trữ năng lượng gần gấp đôi mà không gặp rủi ro nổ - một vấn đề thường gặp khi lưu trữ năng lượng lớn.

Không chỉ xe điện hưởng lợi từ công nghệ pin của Trung Quốc

Sự cải tiến này đạt được nhờ thiết kế lại cấu trúc bên trong của pin, sử dụng cực dương lithium kim loại siêu mỏng kết hợp với chất điện phân tiên tiến, cho phép dòng electron chảy với tốc độ kỷ lục mà không làm quá nhiệt linh kiện. Nhờ đó, người dùng có thể đi được quãng đường gấp đôi chỉ với một lần sạc, và thời gian sạc lại tương đương với việc đổ đầy bình xăng hiện nay.

Ngoài ứng dụng trong xe điện, công nghệ mới còn hứa hẹn mang lại những cải tiến đáng kể cho các thiết bị điện tử tiêu dùng, cho phép điện thoại di động hoạt động liên tục từ hai đến ba ngày, hoặc các thiết bị mỏng như giấy có thể sạc đầy trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là chuyển giao công nghệ từ nguyên mẫu sang sản xuất hàng loạt. Việc sản xuất hàng triệu đơn vị với chi phí hiệu quả và đảm bảo an toàn sẽ cần thời gian, dù vậy, với những gì có thể xảy ra, thế giới công nghệ đang chờ đợi sự phát triển của công nghệ để giải quyết tất cả những vấn đề đau đầu nhất với xe điện hiện nay.