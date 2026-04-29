  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Trung Quốc đột phá công nghệ pin sắt rẻ hơn lithium 80 lần, bền tới 16 năm

Thứ Tư, 06:00, 29/04/2026
VOV.VN - Công nghệ pin dựa trên sắt đột phá từ Trung Quốc mang lại giải pháp thay thế lithium đắt đỏ, hướng tới hệ thống lưu trữ điện bền vững và kinh tế hơn.

Công nghệ pin sắt mà nhóm nghiên cứu đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) phát triển sử dụng một loại chất điện giải mới, cho phép thực hiện hàng nghìn chu kỳ sạc-xả, từ đó mang lại giải pháp tiết kiệm chi phí và độ bền cao cho nhu cầu lưu trữ năng lượng ngày càng tăng của thế giới.

Bước phát triển này giải quyết các vấn đề lâu nay về sự xuống cấp và rò rỉ vật liệu bằng cách tái cấu trúc phức hợp sắt ở cấp độ phân tử. Với giá lithium hiện cao hơn sắt đến hơn 80 lần, pin dựa trên sắt trở thành một giải pháp khả thi để khắc phục những hạn chế về nguồn cung, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng xanh. Nhờ nguồn cung dồi dào, các chuyên gia hy vọng rằng việc thay thế lithium đắt đỏ bằng sắt sẽ giúp việc lưu trữ năng lượng tái tạo quy mô lưới điện trở nên khả thi về mặt tài chính.

Công nghệ pin mới gây ấn tượng khi thử nghiệm

Theo tờ South China Morning Post, nguyên mẫu pin mới đã chứng minh độ bền ấn tượng, duy trì cấu trúc ổn định và khả năng đảo ngược hoàn hảo trong hơn 6.000 chu kỳ, tương đương với hơn 16 năm hoạt động hàng ngày mà không suy giảm dung lượng lưu trữ. Trong suốt thời gian này, hệ thống không tạo ra sản phẩm phụ độc hại và đạt hiệu suất chống rò rỉ lên tới 99,4%. Ngay cả khi hoạt động ở công suất cao, hệ thống vẫn duy trì được 78,5% hiệu suất năng lượng.

Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh cuộc chạy đua quốc tế về công nghệ pin lưu trữ năng lượng dựa trên sắt đang gia tăng. Tại Mỹ, các công ty như ESS Tech Inc. đã triển khai hệ thống dòng chảy sắt cho các gã khổng lồ công nghệ như Google. Nhóm nghiên cứu Trung Quốc tin rằng họ đã vượt qua những khó khăn hiện tại bằng cách sử dụng hóa chất kiềm và “lá chắn” phân tử mới, mở ra triển vọng cho một hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện bền vững và tiết kiệm chi phí trong tương lai.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Interesting Engineering
Người dùng nên rút sạc khi pin còn khoảng 80-90%?
VOV.VN - Việc đặt giới hạn sạc pin cho smartphone nhằm bảo vệ tuổi thọ pin có vẻ là một ý tưởng hợp lý nhưng mọi thứ không đơn giản như những gì chúng ta nghĩ.

Sai lầm phổ biến khi thay pin điều khiển TV mà ít người để ý
VOV.VN - Thay pin cho điều khiển TV là công việc mà hầu hết mọi người đều thực hiện ít nhất một lần nhưng lại có thể lặp đi lặp lại một sai lầm quen thuộc.

CATL ra mắt pin siêu sạc thế hệ mới, sạc gần đầy chỉ trong 6 phút
VOV.VN - Nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới CATL vừa công bố công nghệ sạc nhanh thế hệ mới, cho phép sạc pin từ 10% lên 98% chỉ trong vòng 6 phút, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong cuộc đua công nghệ pin cho xe điện.

