Điện thoại Huawei: Người dùng bán “tháo”, nhà buôn khuyến mại “khủng“

Trong vài ngày qua, tập trung cao điểm trong 2-3 ngày nay, trên các diễn đàn, nhiều người dùng rao bán hàng loạt các loại điện thoại Huawei trị giá hàng chục triệu đồng, giờ bán chỉ còn 5-7 triệu đồng, dù có cái còn tới 11 tháng bảo hành.

Chiếc điện thoại Huawei P30 Lite còn tới 11 tháng bảo hành được rao bán với giá 5.490.000 đồng. (Ảnh chụp màn hình).

Người dùng bán tháo?

Sau khi Google ngừng cấp phép sử dụng Android với Huawei, tiếp theo đó là hàng loạt các nền tảng công nghệ cho thiết bị di động khác cũng "nghỉ chơi", giá điện thoại Huawei đã lao dốc trên thị trường toàn cầu. Tại một số quốc gia thuộc châu Âu, chiếc flagship mới nhất của Huawei P30 Pro từ giá 1.150 USD (khoảng 26 triệu đồng) được người dùng rao bán còn 130 USD (khoảng 3 triệu đồng).

Xuất hiện hàng loạt rao bán điện thoại Huawei trong vài ngày nay ở nhiều diễn đàn và sàn giao dịch trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình).

Tại Việt Nam, trên các diễn đàn công nghệ, diễn đàn mua sắm online, trong vài ngày qua, số lượng tài khoản rao bán điện thoại Huawei với giá rẻ cũng tăng mạnh.

Có những tài khoản rao bán chiếc điện thoại P30 (một trong những dòng cao cấp mới nhất của Huawei) còn bảo hành tới 11 tháng chỉ còn 5,5 triệu đồng, trong khi vừa tháng trước người này đã phải mua với giá 17,8 triệu đồng.

Nhà phân phối khuyến mại "khủng"

Theo khảo sát của phóng viên VOV.VN, các nhà phân phối lớn, hệ thống kinh doanh thiết bị di động lớn như FPT shop, Thế giới di động, Cellphones... đang đưa nhiều chương trình khuyến mại đối với sản phẩm Huawei từ mức 20-30%.

Cellphones đưa nhiều chương ưu đãi để bán điện thoại Huawei.

Cụ thể như Cellphones đưa ra chương trình "Mua Huawei hoàn tiền miễn phí trong vòng 30 ngày". Tức là từ ngày 21/5 đến 31/5, khách hàng mua dòng điện thoại này, nếu không thích sử dụng có thể đổi trả cho nhà phân phối trong vòng 30 ngày. Ngoài ra, tại hệ thống của Thế giới di động, khi mua dòng máy Huawei P30, người tiêu dùng sẽ được giảm ngay 2 triệu đồng.

Trong khi đó, các hệ thống nhỏ hơn hoặc cửa hàng buôn bán điện thoại lẻ lại "mạnh tay" khuyến mại tới 30-35%, kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn như trả góp 0% hay chăm sóc, bảo trì máy trọn đời...

Tuy nhiên, thực tế hiện đa số người dùng chưa có nhu cầu mới đối với điện thoại của Huawei. Anh Nguyễn Gia Khánh, ở Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết "nếu không có Facebook, Google, Gmail, YouTube... thì cũng không có ý nghĩa gì nhiều đối với một chiếc smartphone. Vì vậy, dù giá hiện khá rẻ nhưng tôi cũng chưa có ý định dùng".

Tại các hệ thống điện máy, điện thoại Huawei cũng đang có mức giảm giá tới 30-40%, nhưng không có nhiều người mặn mà.

Bên cạnh những người rời bỏ Huawei cũng có không ít người vẫn quyết định giữ lại điện thoại của mình. Anh Đoàn Thanh Sơn, ở Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội cho hay "hiện tại thì điện thoại Huawei có nguy cơ thành "cục gạch" thật. Tôi sẽ vẫn giữ nó lại để chụp hình và quay phim vì các dòng máy của Huawei chất lượng camera khá ổn".

Cũng có người vẫn hy vọng với tiềm lực công nghệ của mình, Huawei có thể sớm đưa ra các giải pháp thay thế cho những dịch vụ, ứng dụng đã mất. "Tuy có chút lo ngại việc không có Gmail, YouTube... nhưng tôi nghĩ, Huawei có thể sẽ đưa ra những hướng khắc phục. Tôi vẫn quyết định giữ lại máy còn hơn bán đi bây giờ không đáng giá là bao", anh Nguyễn Minh Đức ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ.

Ngày 28/5, Huawei Việt Nam có phát ngôn chính thức về sự việc "Google chấm dứt các mối quan hệ, hợp tác về phần mềm với Huawei". Theo đó, Huawei cam kết sẽ tiếp tục cung cấp các bản cập nhật bảo mật và dịch vụ hậu mãi cho tất cả sản phẩm điện thoại thông minh, máy tính bảng của Huawei và Honor hiện có, bao gồm các sản phẩm được bán ra và các sản phẩm đang tồn kho trên toàn cầu.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái phần mềm an toàn và bền vững, nhằm cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho tất cả người dùng hiện nay", đại diện Huawei Việt Nam khẳng định.

Theo nhận định của giới buôn điện thoại và nhiều chuyên gia, đây là "chiêu" trấn an tâm lý người tiêu dùng.