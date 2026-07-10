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DuckDuckGo nâng cấp trình duyệt, chặn hầu hết quảng cáo YouTube

Thứ Sáu, 07:00, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - DuckDuckGo vừa tích hợp tính năng chặn hầu hết quảng cáo YouTube, giúp người dùng xem video liền mạch trên trình duyệt mà không cần cài thêm tiện ích.

Trình duyệt miễn phí DuckDuckGo gần đây đã thu hút sự chú ý khi ngày càng nhiều người dùng tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho trải nghiệm tìm kiếm ngày càng phụ thuộc vào AI của Google. Nổi bật với cam kết bảo vệ quyền riêng tư, DuckDuckGo lại càng trở nên hấp dẫn hơn với một tính năng mới mà người dùng chờ đợi.

duckduckgo nang cap trinh duyet, chan hau het quang cao youtube hinh anh 1
DuckDuckGo giúp người dùng thoát khỏi quảng cáo trên YouTube

Cụ thể, DuckDuckGo cho biết trình duyệt của họ hiện có khả năng chặn hầu hết các quảng cáo video, bao gồm cả quảng cáo trên YouTube, khi video đang phát. Tính năng này dựa trên danh sách bộ lọc cộng đồng mã nguồn mở từ uBlock Origin, và công ty cũng áp dụng các quy tắc riêng để cải thiện hiệu suất của tính năng này.

Tính năng chặn quảng cáo sẽ được kích hoạt mặc định cho hầu hết người dùng DuckDuckGo trên các nền tảng iPhone, Windows và Mac. Người dùng Android cũng sẽ sớm được áp dụng tính năng này, nhưng hiện tại họ có thể kích hoạt thủ công từ menu cài đặt trình duyệt. Tất cả người dùng trên các nền tảng đều có thể tùy chỉnh tính năng chặn quảng cáo YouTube từ phần cài đặt.

Lưu ý khi sử dụng DuckDuckGo

Mặc dù vậy, có một hạn chế là tính năng này chỉ hoạt động khi người dùng xem YouTube trong trình duyệt DuckDuckGo, vì trình duyệt không thể chặn quảng cáo trong ứng dụng YouTube chính thức.

duckduckgo nang cap trinh duyet, chan hau het quang cao youtube hinh anh 2
Người dùng có thể vô hiệu hóa việc chặn quảng cáo nếu muốn

Việc DuckDuckGo triển khai tính năng này vào thời điểm rất thích hợp, khi công ty ghi nhận sự gia tăng đáng kể về sự quan tâm kể từ khi Google công bố những thay đổi lớn liên quan đến AI trong công cụ tìm kiếm của họ. DuckDuckGo đang tự định vị mình như một trình duyệt và công cụ tìm kiếm thay thế, cho phép người dùng kiểm soát mức độ sử dụng AI mà họ mong muốn.

Việc chặn quảng cáo video mang lại lợi ích thiết thực cho người dùng. Trình duyệt Brave đã thực hiện điều này trong nhiều năm qua bằng cách chặn quảng cáo theo mặc định trên toàn bộ web, bao gồm cả YouTube, và đã thu hút được một lượng lớn người dùng, với hơn 120 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

DuckDuckGo cũng đang đi theo hướng tương tự, mặc dù công ty đã cảnh báo rằng người dùng có thể gặp phải tình trạng tải chậm hơn và một số trục trặc. Tuy nhiên, đối với những ai đã chán ngán với quảng cáo video và sự áp dụng AI của Google, DuckDuckGo đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn bao giờ hết.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
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