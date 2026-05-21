Google thay đổi hoàn toàn cách người dùng sử dụng YouTube mỗi ngày

Việc tìm kiếm video trên YouTube, dịch vụ video trực tuyến của Google, đôi khi có thể trở thành một thách thức, đặc biệt khi người dùng cần tìm kiếm nội dung cụ thể. Nhằm giải quyết vấn đề, Google đã giới thiệu tính năng mới mang tên “Ask YouTube” trong bài phát biểu chính tại sự kiện I/O 2026 do công ty đang tổ chức ở Mỹ. Tính năng này sẽ được tích hợp vào thanh tìm kiếm của YouTube và sử dụng công nghệ AI Gemini.

“Ask YouTube” cho phép người dùng đặt các câu hỏi phức tạp, tương tự như cách Gemini hiện đang xử lý một số tìm kiếm. Tuy nhiên, điểm khác biệt là câu trả lời sẽ bao gồm danh sách các video phù hợp nhất trên nền tảng. Tính năng này không chỉ giới hạn ở một loại nội dung mà sẽ tổng hợp cả video dài và ngắn, cùng với những khoảnh khắc cụ thể liên quan đến từ khóa tìm kiếm.

Những ấn tượng ban đầu của Ask YouTube

Trong một ví dụ được trình bày tại sự kiện, khi người dùng tìm kiếm mẹo dạy trẻ em cách đi xe đạp, “Ask YouTube” cung cấp phản hồi có cấu trúc, bao gồm video hướng dẫn, hướng dẫn từng bước và lời khuyên hữu ích. Người dùng cũng có thể đặt các câu hỏi tiếp theo để tinh chỉnh kết quả tìm kiếm.

Hiện tại, YouTube đang triển khai tính năng “Ask YouTube” tại Mỹ, dành riêng cho người dùng Premium từ 18 tuổi trở lên, trước khi có kế hoạch mở rộng cho tất cả người dùng vào mùa hè này. Đây chỉ là một trong nhiều ứng dụng của Gemini mà Google vừa công bố tại I/O 2026, bao gồm các khả năng tương tác tự động cho Google Search và công cụ nhận diện giọng nói dựa trên AI.

Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến nhiều người sáng tạo nội dung trên YouTube, khi họ có thể điều chỉnh nội dung của mình để thu hút sự chú ý từ tính năng “Ask YouTube”. Việc chuyển từ phương pháp tìm kiếm truyền thống sang công cụ hỗ trợ AI có thể làm thay đổi đáng kể loại video nào trở nên phổ biến trên nền tảng này, từ đó hứa hẹn dẫn đến sự xuất hiện của những video độc đáo trong tương lai.