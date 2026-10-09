Nền tảng "Hiến kế" trên Hue-S cho phép người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học gửi ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đóng góp cho sự phát triển thành phố. Người dùng có thể xác thực bằng VNeID, đính kèm tài liệu và theo dõi quá trình xử lý. Theo quy chế, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải cập nhật phản hồi trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp nhận hiến kế trên hệ thống.

Công bố và đưa vào khai thác 3 nền tảng số Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư

Với nền tảng "Hỗ trợ doanh nghiệp", doanh nghiệp có thể gửi kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và theo dõi tiến độ giải quyết. Cơ quan chức năng phải xác định thẩm quyền trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận; kiến nghị thuộc thẩm quyền được kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả trong tối đa 6 ngày làm việc. Trường hợp phức tạp, thời gian gia hạn không vượt quá 7 ngày làm việc tiếp theo theo quy chế.

Huế tạo thuận lợi để người dân hiến kế, doanh nghiệp gửi kiến nghị

"Bản đồ số dự án thu hút đầu tư" cung cấp thông tin tập trung về vị trí, quy mô, quy hoạch, hiện trạng khu đất và các nội dung liên quan dự án được công khai theo quy định, giúp nhà đầu tư thuận tiện tra cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Huế.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại lễ công b

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, việc đưa các nền tảng vào hoạt động nhằm xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải quyết công việc. Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật dữ liệu, xử lý kiến nghị đúng thời hạn, xác định rõ trách nhiệm và kết quả thực hiện; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các nền tảng, hướng tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân tích, tổng hợp ý tưởng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư tại Huế.

“Nền tảng Huế-S được thành phố đưa vào hoạt động đã phát triển rất nhiều các ứng dụng và được cộng đồng đón nhận tích cực, phát huy rất hiệu quả và được đánh giá rất cao. Qua theo dõi, đánh giá, chúng tôi thấy rằng cần thiết phải đưa thêm 3 ứng dụng mới trên nền tảng này, đó là hiến kế, thứ hai đó là hỗ trợ doanh nghiệp và thứ ba là bản đồ số các dự án vốn đầu tư. Hướng đến ngày 13 tháng10, Ngày doanh nhân Việt Nam, UBND thành phố tổ chức công bố 3 nền tảng này nhằm để hiện thực hóa những gì mà thành phố mong muốn và cam kết”.