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Bồi dưỡng kỹ năng giám sát và chất vấn gần 300 đại biểu Quốc hội

Thứ Ba, 14:42, 22/09/2026
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VOV.VN - Sáng 22/9, tại thành phố Huế, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng giám sát và chất vấn của đại biểu Quốc hội với sự tham dự của gần 300 đại biểu và cán bộ tham mưu, giúp việc.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 22 và 23/9, với hơn 200 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, đại biểu Quốc hội ở địa phương và hơn 90 đại biểu là công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND của 31 tỉnh, thành phố trong cả nước.

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Toàn cảnh Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng giám sát và chất vấn của đại biểu Quốc hội

Tại đây, các đại biểu cùng trao đổi các chuyên đề về tổng quan hoạt động giám sát của Quốc hội và vai trò của đại biểu Quốc hội; kỹ năng thu thập, xử lý và phân tích thông tin phục vụ hoạt động giám sát, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo; kỹ năng chất vấn và kết nối hoạt động chất vấn với các hoạt động giám sát khác.

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Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại hội nghị.

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào phương pháp phát hiện, lựa chọn vấn đề cần giám sát; thu thập, xử lý và phân tích thông tin; xây dựng nội dung chất vấn, giám sát; theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

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Đại biểu tham dự hội nghị

Chương trình bồi dưỡng cũng dành thời gian trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thu thập dữ liệu và phân tích thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội. Các đại biểu được chia sẻ kinh nghiệm khai thác công nghệ, đồng thời lưu ý yêu cầu kiểm chứng thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu và bảo vệ bí mật nhà nước.

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Gần 300 đại biểu tham gia Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng giám sát và chất vấn đại biểu Quốc hội
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Tại hội nghị bồi dưỡng kỹ năng giám sát và chất vấn của đại biểu Quốc hội 

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, chương trình lần này chú trọng cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng giám sát, chất vấn, gắn nội dung bồi dưỡng với thực tiễn; đồng thời tổ chức thực hành khảo sát thực tế tại địa phương về công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong chương trình lần này là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thu thập địa lý và phân tích thông tin. Đây là công cụ hữu ích nhưng công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế trong việc nghiên cứu, đánh giá và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội. Các thông tin do công nghệ cung cấp cần được kiểm tra, kiểm chứng trước khi sử dụng, đồng thời cũng phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu theo quy định.

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Toàn cảnh Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng giám sát và chất vấn của đại biểu Quốc hội

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng khảo sát thực tế tại thành phố Huế, tìm hiểu những vấn đề liên quan bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa. Qua đó, nội dung bồi dưỡng được gắn với thực tiễn địa phương, giúp đại biểu có thêm kinh nghiệm trong thu thập thông tin, đánh giá vấn đề và thực hiện hoạt động giám sát.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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