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Pin iPhone 18 Pro Max gây bất ngờ trước ngày lên kệ

Thứ Sáu, 07:00, 18/09/2026
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VOV.VN - Thời lượng pin iPhone 18 Pro Max tiếp tục được cải thiện, với kết quả thử nghiệm thực tế vượt qua nhiều mẫu tiền nhiệm.

Những ấn tượng đầu tiên về iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đã nhanh chóng lan truyền trên mạng, đặc biệt là trong lĩnh vực thời lượng pin - một điểm mạnh mà Apple hứa hẹn sẽ có sự cải tiến đáng kể. Các bài kiểm tra độc lập, như bài kiểm tra từ kênh Mrwhosetheboss, đã xác nhận rằng Apple không hề phóng đại: thời lượng pin của hai mẫu điện thoại này thực sự đã được cải thiện rõ rệt.

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Apple thực sự không quảng cáo sai về cải tiến pin trên iPhone 18 Pro

Cụ thể, iPhone 18 Pro tiêu chuẩn có thời lượng pin gần tương đương với iPhone 17 Pro Max của năm trước, vốn chỉ chênh lệch 9 phút. Sản phẩm mới cũng vượt trội hơn mẫu tiền nhiệm gần 2 giờ sử dụng và hơn cả Samsung Galaxy S26 Ultra vài phút.

Về thiết kế, iPhone 18 Pro gây ấn tượng với lớp vỏ màu đen tuyền và đỏ tía mới, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những màu sắc được ưa chuộng nhất. Hiệu năng của chip xử lý A20 Pro cũng rất ấn tượng, cho phép xử lý tốt các tác vụ đồ họa nặng nhọc nhờ vào hệ thống làm mát buồng hơi được thiết kế lại. Tuy nhiên, điều này cũng khiến khung máy bên ngoài có cảm giác nóng hơn khi sử dụng cường độ cao.

iPhone 18 Pro Max có thể sử dụng hơn 12 giờ liên tục

Trong các bài kiểm tra thực tế, iPhone 18 Pro Max đạt 12 giờ 32 phút sử dụng màn hình liên tục, trong khi iPhone 18 Pro đạt 10 giờ 27 phút, vượt qua con số 10 giờ của Galaxy S26 Ultra. Mặc dù Apple quảng cáo thời gian sử dụng pin từ 36 đến 45 giờ trong các kịch bản phát lại cụ thể, nhưng các phép đo độc lập cho thấy bức tranh chính xác hơn về việc sử dụng hằng ngày.

Ngoài ra, trong các bài kiểm tra duyệt web liên tục trên mạng di động do TechRadar thực hiện, iPhone 18 Pro đạt 16 giờ 17 phút, trong khi phiên bản Pro Max gần 18 giờ 27 phút. Những con số này cho thấy mức tăng từ 3% đến 6% so với thế hệ trước, củng cố thêm những cải tiến về pin mà Apple đã công bố. Việc tích hợp chip A20 Pro cùng với buồng hơi cho thấy Apple đã thành công trong việc quản lý mức tiêu thụ điện năng tăng lên nhờ vào các chức năng AI cục bộ và các cell pin có mật độ cao hơn.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo El Nacional
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