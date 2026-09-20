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Mua iPhone 18 Pro hay chi thêm 3 triệu cho Pro Max?

Chủ Nhật, 07:00, 20/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - iPhone 18 Pro và Pro Max dùng chung chip, camera, nhưng khác biệt đáng kể ở kích thước, trọng lượng và thời lượng pin.

Apple vừa chính thức bán ra thị trường hai mẫu điện thoại mới là iPhone 18 Pro và Pro Max. Thay vì hướng đến một phân khúc mới lạ như iPhone Duo, bộ đôi iPhone 18 Pro thu hút nhiều sự chú ý từ người dùng tìm kiếm trải nghiệm smartphone truyền thống.

mua iphone 18 pro hay chi them 3 trieu cho pro max hinh anh 1
Người dùng Việt đã bắt đầu sở hữu iPhone 18 Pro từ ngày 18/9 vừa qua

Cả hai mẫu iPhone 18 Pro và Pro Max đều được trang bị chip A20 Pro mới, màn hình Super Retina XDR với công nghệ ProMotion và camera chính Pro Fusion 48 MP với khẩu độ thay đổi cùng các điều khiển thủ công. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt quan trọng giữa hai phiên bản này.

Về thiết kế, iPhone 18 Pro Max có kích thước lớn hơn và nặng 249 gram, trở thành mẫu Pro Max nặng nhất trong lịch sử của Apple. Trong khi đó, iPhone 18 Pro nhẹ hơn với trọng lượng 211 gram. Cả hai mẫu đều có độ dày 8,75 mm, nhưng sự khác biệt về kích thước và trọng lượng có thể ảnh hưởng đến cảm giác sử dụng hằng ngày.

Không phải ai cũng phù hợp với iPhone 18 Pro Max

Về giá bán, Apple đã tăng giá khởi điểm thêm 4 triệu đồng so với thế hệ trước. Trong khi iPhone 18 Pro có giá từ 38,99 triệu đồng, mẫu iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm 41,99 triệu đồng. Sự chênh lệch 3 triệu đồng giữa hai sản phẩm có thể khiến nhiều người suy nghĩ, đặc biệt khi đánh giá sự khác biệt về thông số kỹ thuật giữa cả hai.

So sánh iPhone 18 Pro và 18 Pro Max
Tính năng iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max
Kích thước màn hình Màn hình OLED 6,3 inch Màn hình OLED 6,9 inch
Độ phân giải 2.622 x 1.206 pixel 2.868 x 1.320 pixel
Dung lượng pin (phiên bản SIM) 4.056 mAh 5.391 mAh
Phát lại video Tối đa 36 giờ Tối đa 45 giờ
Xem video trực tuyến Tối đa 33 giờ Tối đa 40 giờ
Modem 5G

Apple C2 (toàn cầu)

Apple C2 (toàn cầu)
Chiều cao x rộng 150,0 x 71,9 mm 163,4 x 78,0 mm
Độ dày 8,75 mm 8,75 mm
Cân nặng 211 gram  249 gram

Nhìn chung, nếu ưu tiên tính tiện dụng và muốn một thiết bị nhỏ gọn hơn, iPhone 18 Pro được xem là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu cần thời lượng pin lâu hơn và màn hình lớn hơn để xem nội dung đa phương tiện hoặc chơi game, hãy chọn iPhone 18 Pro Max. Cuối cùng, quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân và khả năng chịu đựng trọng lượng của máy, bởi cả hai đều có hiệu năng và chất lượng ảnh tương đương.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo 4gnews
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