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iPhone Duo, Galaxy S26 Ultra được vinh danh

Chủ Nhật, 07:00, 01/11/2026
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VOV.VN - Bên cạnh những smartphone hiện đại như vinh danh, TIME còn vinh danh Dumbphone 2, thiết bị hướng đến nhu cầu liên lạc cơ bản và giảm xao nhãng.

Danh sách “Những phát minh tốt nhất năm 2026” do tạp chí TIME công bố cho thấy thị trường công nghệ không chỉ tập trung vào những thiết bị ngày càng mạnh mẽ, nhiều tính năng, mà còn ghi nhận sức hút của các sản phẩm theo đuổi sự đơn giản. Trong lĩnh vực điện thoại, bên cạnh iPhone Duo và Galaxy S26 Ultra, Dumbphone 2 là cái tên đáng chú ý nhờ cách tiếp cận khác biệt.

iphone duo, galaxy s26 ultra duoc vinh danh hinh anh 1
Galaxy S26 Ultra được đánh giá cao bởi TIME

Thay vì chạy đua về cấu hình hay công nghệ màn hình, Dumbphone 2 được thiết kế theo dạng gập vỏ sò, tập trung vào những nhu cầu liên lạc cơ bản và loại bỏ nhiều tính năng dễ khiến người dùng mất tập trung, trong đó có mạng xã hội. Thiết bị hướng đến những người muốn giảm thời gian sử dụng điện thoại nhưng vẫn duy trì kết nối với gia đình, bạn bè và công việc.

Dumbphone 2 có giá bán 20 USD, đi kèm gói dịch vụ từ 15,99 USD/tháng cho nhu cầu gọi điện và nhắn tin không giới hạn. Dù không hướng đến trải nghiệm cao cấp, máy vẫn có camera, hỗ trợ truy cập dịch vụ phát nhạc trực tuyến và tích hợp trò chơi Rắn quen thuộc trên những chiếc điện thoại đời cũ.

Vì sao Dumbphone 2 được TIME chú ý?

Điểm đáng chú ý của Dumbphone 2 không nằm ở thông số kỹ thuật mà ở mục tiêu sử dụng. Khi smartphone ngày càng tích hợp nhiều ứng dụng, thông báo và dịch vụ trực tuyến, một bộ phận người dùng bắt đầu tìm kiếm thiết bị có thể giúp họ hạn chế việc kiểm tra điện thoại liên tục.

iphone duo, galaxy s26 ultra duoc vinh danh hinh anh 2
Nhưng Dumbphone 2 mới là cái tên thu hút sự chú ý

Theo TIME, Dumbphone 2 đại diện cho xu hướng điện thoại cơ bản đang thu hút sự quan tâm trên thị trường. Những sản phẩm này không nhất thiết phải cung cấp trải nghiệm toàn diện như smartphone mà tập trung vào một số chức năng thiết yếu để người dùng chủ động hơn trong cách sử dụng công nghệ.

Xu hướng này cũng được thể hiện qua nhiều thiết bị khác. Chẳng hạn, Mudita Kompakt sử dụng màn hình E Ink nhằm tạo trải nghiệm ít gây xao nhãng hơn so với màn hình smartphone thông thường. Trong khi đó, dòng Unihertz Jelly theo đuổi thiết kế nhỏ gọn, hướng đến những người muốn giảm sự tiện lợi của việc sử dụng điện thoại liên tục, đặc biệt là lướt mạng xã hội.

Mỗi dòng máy có cách tiếp cận riêng, nhưng đều cho thấy điện thoại cơ bản không còn đơn thuần là những thiết bị lỗi thời. Với một số người dùng, việc chủ động giới hạn tính năng có thể giúp giảm thời gian dành cho các ứng dụng giải trí và tạo thêm khoảng trống cho những hoạt động ngoài đời thực

Việc Dumbphone 2 góp mặt trong danh sách của TIME cho thấy sự đơn giản vẫn có chỗ đứng giữa thị trường vốn bị chi phối bởi những cải tiến về trí tuệ nhân tạo, camera và hiệu năng. Rõ ràng, không phải người dùng nào cũng cần một chiếc điện thoại có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Với những người muốn duy trì liên lạc nhưng hạn chế sự xao nhãng từ môi trường số, các thiết bị như Dumbphone 2 có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo TIME
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