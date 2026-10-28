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Nhà cung cấp bản lề màn hình iPhone Duo dọa khởi kiện

Thứ Tư, 06:00, 28/10/2026
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VOV.VN - Nhà cung cấp bản lề FineMTEC phủ nhận linh kiện gây lỗi màn hình iPhone Duo, đồng thời cân nhắc khởi kiện người phát tán thông tin sai.

Sau màn ra mắt ấn tượng vào tháng 9 và nhận được nhiều lời khen ngợi, iPhone Duo đang gây ra những lo ngại liên quan đến lỗi màn hình và bản lề, chỉ vài giờ sau khi lên kệ từ ngày 23/10.

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FineMTEC bác bỏ cáo buộc bản lề gây lỗi màn hình iPhone Duo

Theo các báo cáo, màn hình của iPhone Duo có thể bị hỏng sau một số lần gập và mở nhất định. Apple cũng đã lên tiếng thừa nhận vấn đề và cam kết sẽ thay thế miễn phí các thiết bị bị lỗi cho khách hàng, mặc dù công ty không đưa ra tuyên bố về nguyên nhân của sự cố.

Nhiều người hâm mộ Apple và chuyên gia công nghệ cho rằng nguyên nhân gây ra hiện tượng màn hình bị vỡ có thể liên quan đến bản lề do FineMTEC cung cấp. FineMTEC là một trong những đối tác cung cấp linh kiện quan trọng của Apple.

Apple bảo vệ đối tác cung cấp linh kiện iPhone Duo

Tuy nhiên, Apple đã chính thức bác bỏ khả năng có lỗi trong các linh kiện của FineMTEC liên quan đến những tranh cãi về chất lượng gần đây. Trong khi đó, FineMTEC cũng đã phát đi thông cáo chính thức, trong đó nhấn mạnh rằng việc xác định một linh kiện cụ thể là nguyên nhân gây ra lỗi trong sản phẩm hoàn chỉnh cần có sự xác minh kỹ thuật khách quan.

Đồng thời, FineMTEC khẳng định rằng các vấn đề chất lượng được nêu ra không phải do lỗi ở các linh kiện mà họ cung cấp. Đáng chú ý, FineMTEC cho biết thêm đang xem xét các biện pháp pháp lý, bao gồm cả hành động dân sự và hình sự, nhằm chống lại những thông tin sai lệch có thể làm tổn hại đến danh tiếng và uy tín của công ty.

Mặc dù FineMTEC được biết đến như một nhà cung cấp linh kiện chính cho iPhone Duo, công ty không đề cập trực tiếp đến Apple hoặc iPhone Duo trong tuyên bố của mình.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
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