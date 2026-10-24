Người dùng iPhone Duo than trời vì sự cố nghiêm trọng

Ngày 23/10, Apple chính thức phát hành iPhone Duo, chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng, đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ ra mắt, một số người dùng đã báo cáo gặp phải vấn đề với màn hình bên trong thiết bị.

Nhiều người bắt đầu lo ngại về vấn đề độ bền trên màn hình iPhone Duo

Những hình ảnh và bài đăng về sự cố nhanh chóng xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội như Reddit và X. Điểm đáng chú ý, hầu hết các trường hợp gặp sự cố liên quan đến iPhone Duo đều có biểu hiện tương tự: một vết nứt hoặc một đường sáng với các điểm ảnh chết chạy dọc theo nếp gấp gần bản lề.

Một người dùng tại Australia đã chia sẻ trải nghiệm của mình, cho biết anh chỉ mới sử dụng điện thoại khoảng 6 tiếng và mở ra chưa đến 20 lần. Khi đang cho một người bạn xem, anh cảm thấy có vật gì đó dưới màn hình gần bản lề bên trong và nghe thấy tiếng nứt rõ ràng khi tiếp tục mở ra, dẫn đến việc màn hình bị tách ra dọc theo nếp gấp. Dù không có dấu hiệu nào cho thấy có vật gì bị kẹt hoặc hư hỏng, người này cho biếtt đã được một cửa hàng Apple đổi điện thoại ngay tại chỗ.

Nhiều chủ sở hữu iPhone Duo cùng gặp sự cố tương tự

Tương tự, một số hình ảnh từ Trung Quốc, một trong những nơi iPhone Duo bán ra đầu tiên, cũng cho thấy tình trạng tương tự. Tuy nhiên, một số bức ảnh có vẻ được chụp từ các thiết bị mẫu đã qua sử dụng, khiến việc xác định nguyên nhân gặp sự cố trở nên khó khăn. Một vài người đánh giá sớm đã thử nghiệm gập thiết bị hàng trăm lần mà không gặp vấn đề, nhưng số lượng mẫu thử nghiệm vẫn còn hạn chế.

Một số mẫu iPhone Duo ghi nhận mức độ ảnh hưởng tương tự

Hiện tại, vẫn còn quá sớm để xác định mức độ phổ biến của vấn đề này. Một số trục trặc nhỏ ở giai đoạn đầu như vậy là điều dễ hiểu đối với một sản phẩm công nghệ mới như điện thoại gập. Điều quan trọng là Apple sẽ có chính sách sửa chữa hoặc thay thế miễn phí cho những người dùng bị ảnh hưởng hay không. Tính đến thời điểm hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào.

Nếu iPhone Duo gặp sự cố trong quá trình sử dụng bình thường, nó sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành tiêu chuẩn một năm. Đặc biệt, những người mua điện thoại vào ngày ra mắt cũng có thời gian đổi trả trong vòng hai tuần. Tuy nhiên, sau thời gian này, việc thay thế màn hình bên trong sẽ có chi phí lên tới 999 USD, khiến những người không có gói bảo hiểm AppleCare+ có thể phải đối mặt với hóa đơn cao nếu sự cố xảy ra sau này.