iPhone Duo có thể hiện tên chủ nhân ngay khi khởi động

Apple vừa công bố một tính năng mới hấp dẫn dành cho khách hàng mua iPhone Duo tại các cửa hàng bán lẻ của hãng. Theo đó, khi khởi động chiếc điện thoại gập này lần đầu tiên, người dùng sẽ không chỉ thấy dòng chữ “Hello” quen thuộc, mà còn có tên của chính mình xuất hiện bên cạnh, tạo nên một trải nghiệm cá nhân hóa độc đáo.

Khả năng tùy chỉnh màn hình chào mừng iPhone Duo chỉ có mặt tại Mỹ ở giai đoạn đầu

Theo báo cáo từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, tùy chọn này chỉ áp dụng cho những khách hàng mua iPhone Duo tại các cửa hàng Apple Store ở Mỹ và hỗ trợ cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn thể hiện sự chu đáo của Apple đối với người tiêu dùng. Hiện vẫn chưa rõ liệu tính năng này có được mở rộng sang các quốc gia khác hay không.

iPhone Duo không phải là sản phẩm "cá nhân hóa" duy nhất từ Apple

Được biết, iPhone Duo là mẫu smartphone gập đầu tiên của Apple, được chào bán với mức giá 3.000 USD (tại Việt Nam là 65 triệu đồng). Tính năng hiển thị tên chủ sở hữu trong màn hình chào mừng đánh dấu bước tiến mới của Apple trong việc tùy chỉnh sản phẩm. Trước đây, khách hàng đã có thể khắc laser mặt sau của iPad, AirTag và một số thiết bị khác, nhưng đây là lần đầu tiên Apple cho phép cá nhân hóa màn hình khởi động của một chiếc iPhone.

Ngoài ra, nguồn tin rò rỉ @itspdfu cho biết Apple đang sử dụng một trình cập nhật tích hợp sẵn trong các cửa hàng ứng dụng để thực hiện việc tùy chỉnh này. Công ty cũng đã giới thiệu một phông chữ mới mang tên Macintosh Skeletal trong iOS 27 nhằm phục vụ cho tính năng mới. Đặc biệt, khi màn hình khởi động được tùy chỉnh, lời chào “Hello” sẽ không tự động chuyển đổi giữa các ngôn ngữ như trước, và tên người dùng sẽ luôn được hiển thị trên một dòng riêng để dễ đọc hơn.