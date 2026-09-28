Apple có thể phải trả 5,7 tỷ USD vì cách iPhone rung

Theo đó, Apple vừa bị một bồi thẩm đoàn kết luận vi phạm hai bằng sáng chế của Taction Technology thông qua bộ xử lý Taptic Engine được sử dụng trong iPhone và Apple Watch. Kết luận được đưa ra bởi bồi thẩm đoàn liên bang tại San Diego (Mỹ) và được xem là phán quyết về bằng sáng chế lớn nhất tại Mỹ cho đến nay.

Những rung động nhỏ li ti trên iPhone bắt nguồn từ Taptic Engine

Apple cho rằng công nghệ Taptic Engine của họ hoạt động khác với công nghệ của Taction và dự định kháng cáo. Hiện tại, hồ sơ tòa án chưa ghi nhận phán quyết cuối cùng, do đó, số tiền 5,72 tỷ USD vẫn chưa phải là khoản tiền đã được thanh toán.

Vụ kiện bắt nguồn từ năm 2021, khi Taction kiện Apple về công nghệ Taptic Engine. Ban đầu, Apple thắng kiện ở giai đoạn sơ thẩm, nhưng phán quyết đó đã bị hủy bỏ trong quá trình kháng cáo, dẫn đến việc vụ án được đưa trở lại tòa án. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn đã xác định rằng ba yêu cầu bằng sáng chế thuộc hai bằng sáng chế của Taction đã bị vi phạm.

Người dùng iPhone và Apple Watch có phải lo lắng?

Apple phản đối phán quyết này, cho rằng Taptic Engine khác biệt với công nghệ của Taction và cho rằng bằng chứng tại phiên tòa không đủ để chứng minh mức bồi thường. Bồi thẩm đoàn cũng kết luận rằng hành vi vi phạm của Apple không phải là cố ý, về cơ bản giữ nguyên phán quyết về hành vi vi phạm bản quyền nhưng bác bỏ cáo buộc cố ý của Taction.

Taptic Engine có trên nhiều mẫu iPhone hiện nay

Phán quyết không yêu cầu Apple ngừng bán các thiết bị bị ảnh hưởng hoặc thiết kế lại Taptic Engine, do đó, người dùng iPhone và Apple Watch sẽ không thấy sự thay đổi ngay lập tức.

Dĩ nhiên, Apple sẽ kháng cáo để bảo vệ mình cũng như tránh mức bồi thường. Các động thái sau phiên tòa có thể làm giảm số tiền bồi thường hoặc thay đổi phán quyết. Vì vậy, con số 5,72 tỷ USD chỉ được coi là phán quyết tạm thời thay vì số tiền cuối cùng mà Apple phải trả.

Diễn biến quan trọng tiếp theo sẽ là liệu phán quyết có vượt qua được sự kháng cáo của Apple hay không, và liệu công ty có phải đối mặt với một trong những khoản bồi thường bằng sáng chế lớn nhất trong lịch sử Mỹ hay không.