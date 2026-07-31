English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Microsoft gây lo ngại khi tự ý bổ sung tính năng quét khuôn mặt trên Windows?

Thứ Sáu, 07:00, 31/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tính năng mới được Microsoft triển khai một cách âm thầm cho máy tính Windows gây ra mối lo ngại đối với người dùng, đặc biệt là quyền riêng tư.

Một số người dùng Windows 11 đang phát hiện một ứng dụng mới của Microsoft mang tên OneDrive Photos mà họ chưa từng cài đặt trước đó. Ứng dụng này tự động lập chỉ mục hình ảnh lưu trữ cục bộ và cung cấp tính năng tìm kiếm hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, cùng với tùy chọn nhóm khuôn mặt.

microsoft gay lo ngai khi tu y bo sung tinh nang quet khuon mat tren windows hinh anh 1

Theo thông tin từ ấn phẩm chuyên ngành Windows Latest, OneDrive Photos được triển khai thông qua Windows Update hoặc các bản cập nhật cho ứng dụng OneDrive hiện có, chứ không phải dưới dạng tải xuống riêng biệt. Ứng dụng này có khả năng phát hiện và hiển thị hình ảnh trên máy tính ngay cả khi người dùng chưa đăng nhập vào tài khoản Microsoft. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể tìm kiếm hình ảnh bằng các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng ký tự quang học.

Windows đã gặp nhiều vấn đề về quyền riêng tư

OneDrive Photos cũng bao gồm tính năng People, cho phép nhóm các khuôn mặt tương tự lại với nhau. Tính năng này chỉ hiển thị cho người dùng và không được chia sẻ với bên thứ ba, đồng thời có thể bị tắt nếu không muốn sử dụng. Tuy nhiên, Windows Latest lưu ý rằng người dùng cần đồng ý với tính năng này, vì dữ liệu khuôn mặt có thể được coi là thông tin sinh trắc học ở một số khu vực pháp lý.

Thông tin này được công bố hai năm sau khi Microsoft phải cải tiến tính năng Recall dựa trên trí tuệ nhân tạo của mình, sau khi gặp phải phản ứng dữ dội về quyền riêng tư. Gần đây, vào tháng 5, Google cũng đã bắt đầu tải xuống mô hình AI Gemini Nano dung lượng khoảng 4 GB cho các cài đặt Chrome đủ điều kiện thông qua các bản cập nhật trình duyệt, làm gia tăng lo ngại về việc các khả năng AI được cài đặt thông qua các bản cập nhật phần mềm định kỳ.

Theo Windows Latest, OneDrive Photos được liên kết với ứng dụng OneDrive hiện có và không thể gỡ bỏ riêng lẻ. Người dùng muốn gỡ cài đặt ứng dụng này phải xóa hoàn toàn OneDrive khỏi Windows. Microsoft hiện chưa có phản hồi về yêu cầu bình luận từ Decrypt.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Windows Latest
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Windows 11 sắp nói lời tạm biệt với “di sản” Microsoft tồn tại từ năm 1995
Windows 11 sắp nói lời tạm biệt với “di sản” Microsoft tồn tại từ năm 1995

VOV.VN - Một thành phần giao diện quen thuộc từ năm 1995 trên Windows 95 sắp được Microsoft thay thế nhằm mang đến trải nghiệm đồng bộ trên Windows 11.

Windows 11 sắp nói lời tạm biệt với “di sản” Microsoft tồn tại từ năm 1995

Windows 11 sắp nói lời tạm biệt với “di sản” Microsoft tồn tại từ năm 1995

VOV.VN - Một thành phần giao diện quen thuộc từ năm 1995 trên Windows 95 sắp được Microsoft thay thế nhằm mang đến trải nghiệm đồng bộ trên Windows 11.

Microsoft nâng cấp cơ chế kích hoạt Windows nhằm ngăn “dùng chùa”
Microsoft nâng cấp cơ chế kích hoạt Windows nhằm ngăn “dùng chùa”

VOV.VN - Microsoft chuẩn bị bổ sung xác thực TPM cho Windows KMS, giúp tăng bảo mật và hạn chế nguy cơ giả mạo máy chủ kích hoạt Windows lậu.

Microsoft nâng cấp cơ chế kích hoạt Windows nhằm ngăn “dùng chùa”

Microsoft nâng cấp cơ chế kích hoạt Windows nhằm ngăn “dùng chùa”

VOV.VN - Microsoft chuẩn bị bổ sung xác thực TPM cho Windows KMS, giúp tăng bảo mật và hạn chế nguy cơ giả mạo máy chủ kích hoạt Windows lậu.

Microsoft vừa vá 570 lỗ hổng trong Windows
Microsoft vừa vá 570 lỗ hổng trong Windows

VOV.VN - Với 570 lỗ hổng được vá, người dùng Windows được khuyến cáo nên cài đặt bản cập nhật bảo mật mới nhất của Microsoft càng sớm càng tốt.

Microsoft vừa vá 570 lỗ hổng trong Windows

Microsoft vừa vá 570 lỗ hổng trong Windows

VOV.VN - Với 570 lỗ hổng được vá, người dùng Windows được khuyến cáo nên cài đặt bản cập nhật bảo mật mới nhất của Microsoft càng sớm càng tốt.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm