Một thói quen vệ sinh tưởng đúng có thể làm hỏng TV

Khi xem TV, những vết bẩn, dấu vân tay hay vết lem trên màn hình có thể gây xao nhãng, đặc biệt là trong những cảnh hành động gay cấn. Mặc dù TV màn hình phẳng thường được làm bằng kính, nhưng việc sử dụng nước lau kính để làm sạch được xem là một sai lầm nghiêm trọng.

Hãy lưu ý khi sử dụng dung dịch vệ sinh màn hình TV

Các nhà sản xuất TV trước đó đã nhiều lần cảnh báo rằng nước lau kính có thể gây hư hỏng “không thể khắc phục” cho màn hình. Lý do vì màn hình phẳng hiện đại được trang bị lớp phủ chống chói, giúp giảm phản xạ và cải thiện trải nghiệm xem. Tuy nhiên, các chất tẩy rửa kính chứa dung môi mạnh có thể làm hỏng lớp phủ này, dẫn đến việc màn hình để lại các vệt, vết bẩn hoặc vùng đổi màu vĩnh viễn.

Theo thông tin từ Samsung, người dùng không nên sử dụng nước lau kính, xà phòng hay các hóa chất như cồn, benzen hay amoniac, vì chúng có thể gây hại cho màn hình LCD nhạy cảm.

Ngay cả hướng dẫn vệ sinh TV từ nhà sản xuất cũng chưa chắc an toàn

Mặc dù nhiều trang web khuyên dùng các sản phẩm như giấm hay cồn để lau chùi TV, nhưng các chuyên gia cảnh báo đây cũng là những lựa chọn không an toàn. Hơn nữa, người dùng nên tránh xa các chất tẩy rửa có chứa cồn hoặc các thành phần bị nhà sản xuất cấm. Đặc biệt, ngay cả khi một số nhà sản xuất TV có thể cung cấp chất tẩy rửa màn hình riêng, không phải tất cả đều an toàn cho màn hình phẳng.

Cách làm sạch TV an toàn nhất là hạn chế sử dụng chất tẩy rửa. Nếu màn hình chỉ có dấu vân tay nhẹ, hãy dùng khăn mềm và khô làm từ sợi microfiber. Đối với các vết bẩn cứng đầu, người dùng có thể làm ẩm nhẹ khăn bằng nước cất hoặc dung dịch vệ sinh được nhà sản xuất khuyến nghị. Lưu ý, tuyệt đối không xịt trực tiếp dung dịch lên màn hình, thay vào đó hãy xịt lên khăn và lau nhẹ nhàng để tránh làm hỏng màn hình.

Hãy bảo vệ màn hình TV của người dùng bằng cách sử dụng các phương pháp làm sạch an toàn và hiệu quả.