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Người hâm mộ Apple lại bị dội gáo nước lạnh

Thứ Bảy, 07:00, 19/09/2026
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VOV.VN - Nếu đang hy vọng rằng việc Apple tăng giá iPhone gần đây chỉ là tạm thời, có lý do để người dùng suy nghĩ lại.

Theo một báo cáo từ DigiTimes, Apple đã đạt được thỏa thuận với Samsung về việc cung cấp bộ nhớ từ đầu năm 2027. Theo các điều khoản được công bố, Apple sẽ phải chi gần 2 USD cho mỗi GB đối với DRAM và 0,33 USD mỗi GB cho bộ nhớ flash NAND. Điều này có thể khiến Apple phải trả thêm khoảng 30% đến 40% so với mức giá của quý 3 năm nay cho các linh kiện quan trọng như RAM và dung lượng lưu trữ.

nguoi ham mo apple lai bi doi gao nuoc lanh hinh anh 1
Giá iPhone có thể lại tăng tiếp vào đầu năm sau?

Tuy nhiên, tăng giá linh kiện không nhất thiết đồng nghĩa với việc giá sản phẩm Apple sẽ tăng tương ứng. Bộ nhớ chỉ là một phần trong tổng chi phí sản xuất, và Apple có thể quyết định gánh chịu một phần chi phí tăng thêm. Dù vậy, công ty đã cho thấy họ sẵn sàng chuyển ít nhất một phần gánh nặng này sang người tiêu dùng.

Vào đầu năm nay, giá của các sản phẩm như Mac, iPad, Apple TV, HomePod và Vision Pro đã tăng lên. Đặc biệt, giá khởi điểm của iPhone 18 Pro tại Mỹ đã tăng thêm 100 USD so với thế hệ trước, trong khi một số mẫu iPhone cũ hơn cũng trở nên đắt hơn.

Khi nào Apple lại tăng giá iPhone?

Liệu sẽ có một đợt tăng giá nữa vào năm 2027 hay không vẫn còn là dấu hỏi chưa có lời giải đáp. Có thể Apple đã tính đến chi phí bộ nhớ trong tương lai khi thiết lập mức giá mới nhất.

Được biết, không chỉ riêng Apple, nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI (trí tuệ nhân tạo) là yếu tố quan trọng đang gây áp lực lên nguồn cung bộ nhớ cho các thiết bị điện tử từ các công ty khác, bao gồm cả điện thoại và máy tính. Cựu CEO Tim Cook thậm chí từng so sánh tình hình gián đoạn trên thị trường bộ nhớ với một “"trận lụt trăm năm có một”.

Thỏa thuận với Samsung cho thấy đây không phải là vấn đề ngắn hạn, và Apple có thể đang cố gắng đảm bảo nguồn cung bộ nhớ cần thiết cho các sản phẩm trong tương lai, nhưng việc đảm bảo nguồn cung với giá hợp lý lại là một thách thức hoàn toàn khác.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
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