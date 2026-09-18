NVIDIA hợp tác với các đối tác Australia để mở rộng quy mô các trung tâm dữ liệu

Trong thông báo đưa ra mới đây, tập đoàn công nghệ toàn cầu NVIDIA cho biết sẽ hợp tác với các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu tại Australia là Firmus, AirTrunk, NextDC, CDC, Sharon AI, Iren, Reset Data và Megaport trong nỗ lực mở rộng quỹ đất, nguồn cung điện và cơ sở hạ tầng nhà xưởng nhằm vận hành nhiều hệ thống tính toán DSX của hãng.

Ảnh minh họa: ABC Australia

Cụ thể NVIDIA cho biết các đối tác của họ tại Australia sẽ chịu trách nhiệm vận hành “những nhà máy AI” trong khi NVIDIA cung cấp nền tảng DSX, công nghệ tính toán tăng tốc, hệ thống mạng, phần mềm cũng như các hỗ trợ khác trong hệ sinh thái.

Hiện tại, công suất tính toán của các trung tâm dữ liệu của Australia là 1.6 GW và nếu kế hoạch này được triển khai sẽ nâng công suất của các trung tâm này lên 2GW vào năm 2027.

NVIDIA cho biết việc hợp tác với các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu tại Australia sẽ giúp các tổ chức đổi mới sáng tạo tại nước này thuận lợi hơn trong quá trình phát triển các mô hình, ứng dụng các tác nhân AI, hỗ trợ các dự án phát triển nguồn điện nhằm đáp ứng nhu cầu về năng lực tính toán trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và toàn cầu.

Trong đó hệ thống DSX của NVIDIA sẽ giúp các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu đáp ứng đa dạng các khối lượng công việc và khách hàng, cải thiện hiệu suất và tỷ lệ sử dụng tài nguyên, cũng như kéo dài tuổi thọ của tài sản, qua đó góp phần nâng cao năng suất, gia tăng tính linh hoạt, độ bền, khả năng sinh lời và hiệu quả kinh tế dài hạn của trung tâm dữ liệu.

Australia đang muốn trở thành cường quốc dữ liệu của khu vực và là điểm kết nối khu vực với phần còn lại của thế giới. Trên thực tế, các trung tâm dữ liệu đang bùng nổ tại Australia với 165 trung tâm đang hoạt động và 225 dự án đang phát triển. Trong bối cảnh này, sự hợp tác của NVIDIA với các trung tâm dữ liệu tại Australia sẽ nhanh chóng nâng cao năng lực của các trung tâm này và góp phần giúp Australia đạt được mục tiêu là trung tâm dữ liệu của khu vực.