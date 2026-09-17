Apple có thể làm đảo lộn thị trường điện thoại gập?

Theo dự báo từ TrendForce, iPhone Duo có khả năng giúp Apple trở thành một trong những nhà sản xuất điện thoại gập hàng đầu thế giới chỉ trong vài tháng tới.

Apple có thể leo ngay lên vị trí thứ hai trên thị trường điện thoại gập dù iPhone Duo chỉ vừa ra mắt

Cụ thể, TrendForce ước tính Apple có thể xuất xưởng khoảng 5 triệu chiếc iPhone Duo trước khi kết thúc năm 2026, giúp công ty này chiếm khoảng 24,8% thị phần điện thoại gập trong cùng năm. Đây là một bước tiến nhanh chóng vào một lĩnh vực mà công ty chưa có sự hiện diện vững chắc từ trước.

Mặc dù Samsung dự kiến vẫn là công ty dẫn đầu về số lượng điện thoại gập xuất xưởng trong năm nay với khoảng 7,1 triệu chiếc (tương đương 35,1% thị trường), Apple có thể nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí thứ hai, khi Huawei cũng dự kiến đạt khoảng 5 triệu chiếc.

Thành công lớn của Apple

Điều đáng chú ý, điện thoại gập đã tồn tại nhiều năm nhưng vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong toàn bộ thị trường smartphone. Tuy nhiên, sự gia nhập của Apple có thể giúp loại hình này tiếp cận nhiều người dùng hơn thông qua hệ sinh thái rộng lớn của công ty. Hơn nữa, Apple cũng mang theo hệ sinh thái nhà phát triển của mình, với các ứng dụng được tối ưu hóa cho màn hình gập lớn hơn, có thể tạo ra những ý tưởng phần mềm mới, đặc biệt trong lĩnh vực đa nhiệm và trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, thời điểm này cũng khá đặc biệt, khi phần còn lại của thị trường điện thoại gập đang phải đối mặt với áp lực. Dự báo cho thấy lượng xuất xưởng toàn cầu của các sản phẩm điện thoại gập không phải của Apple sẽ giảm mạnh so với năm 2025, tạo cơ hội cho iPhone Duo chiếm thị phần từ các đối thủ và ngăn chặn sự thu hẹp của toàn bộ phân khúc này.

Dù dự báo cho thấy iPhone Duo có thể chiếm gần 1/4 thị trường vào năm 2026, điều này sẽ phụ thuộc vào nguồn cung và khả năng chấp nhận mức giá khởi điểm 1.999 USD của người tiêu dùng. Tuy nhiên, Apple có thể không cần iPhone Duo phải thống trị ngay lập tức, thay vào đó chỉ cần thu hút hàng triệu khách hàng iPhone hiện tại cũng đã là một thành công lớn.