Nhạc do AI sáng tạo trên nền tảng Deezer gia tăng

Thứ Bảy, 07:00, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nền tảng phát nhạc trực tuyến Deezer vừa công bố một báo cáo cho thấy sự gia tăng đáng kể của nhạc được sáng tạo bởi AI trên nền tảng của mình.

Theo số liệu, hiện có gần 44% tổng số bài hát được tải lên Deezer mỗi ngày là do AI sáng tạo, tương đương với khoảng 75.000 bài hát mỗi ngày và hơn 2 triệu bài mỗi tháng.

Nhu cầu với nhạc do AI sáng tạo chưa cao

Sự bùng nổ này cho thấy âm nhạc do AI tạo ra đang nhanh chóng trở thành một phần quan trọng trong các bản tải lên mới nhờ vào các công cụ âm nhạc tạo sinh cho phép người dùng tạo ra bài hát từ những gợi ý đơn giản. Tuy nhiên, dù số lượng bài hát tăng vọt, lượt phát của các bản nhạc này chỉ chiếm khoảng 1% đến 3% tổng số lượt nghe trên Deezer, có nghĩa nhu cầu vẫn còn hạn chế.

Sự phát triển của âm nhạc do AI đang đặt ra nhiều thách thức cho ngành công nghiệp âm nhạc. Một trong những vấn đề lớn nhất là gian lận khi nhiều lượt nghe được tạo ra giả tạo thông qua các bot để thao túng tiền bản quyền. Ngoài ra, còn có những lo ngại về tính độc đáo và bản quyền khi nhiều công cụ AI được đào tạo dựa trên các tác phẩm âm nhạc hiện có, dẫn đến tranh cãi về việc sử dụng tác phẩm của nghệ sĩ mà không được phép.

Để đối phó với những vấn đề này, Deezer đã áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn so với một số đối thủ. Nền tảng này đã giới thiệu các công cụ để phát hiện và gắn nhãn các bản nhạc do AI tạo ra, đồng thời loại bỏ chúng khỏi thuật toán đề xuất và ngừng kiếm tiền từ những bài hát này trong một số trường hợp.

Nhưng số lượng nhạc do AI đang tạo ra ngày một nhiều khiến các chuyên gia lo ngại

Nhạc AI sáng tạo không thu hút người nghe

Đối với người nghe, tác động ngay lập tức có thể không rõ ràng vì nhạc do AI tạo ra chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số lượt nghe. Tuy nhiên, khi số lượng nội dung tải lên tiếp tục tăng, người dùng có thể sẽ gặp nhiều bản nhạc do AI tạo ra hơn, đặc biệt trong các thể loại nhạc ngách hoặc danh sách phát được điều khiển bởi thuật toán. Hệ thống gắn thẻ của Deezer được thiết kế để cung cấp sự minh bạch giúp người dùng phân biệt giữa nội dung do AI và nội dung do con người sản xuất.

Sự phát triển nhanh chóng của âm nhạc do AI cho thấy ngành công nghiệp âm nhạc đang tiến đến một bước ngoặt. Các nền tảng phát trực tuyến có thể cần phải đưa ra các chính sách nghiêm ngặt hơn, cải thiện hệ thống phát hiện và thiết lập các quy tắc rõ ràng hơn về kiếm tiền và bản quyền. Deezer đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này bằng cách chủ động gắn nhãn và lọc nội dung do AI tạo ra, trong khi các nền tảng khác như Spotify và Apple Music cũng đang bắt đầu xây dựng chính sách riêng.

Khi các công cụ AI trở nên dễ tiếp cận hơn, lượng nhạc được tạo ra dự kiến sẽ còn tăng lên. Thách thức hiện nay không chỉ là quản lý sự tăng trưởng này mà còn là đảm bảo rằng nó không làm suy yếu giá trị của sự sáng tạo của con người trong quá trình này.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
Tag: AI sáng tạo Deezer nhạc trực tuyến trí tuệ nhân tạo
Tin liên quan

DCCI Summit 2026: Hạ tầng số bước vào giai đoạn tái cấu trúc trong kỷ nguyên AI
VOV.VN - DCCI Summit 2026 tại Hà Nội thu hút gần 2.000 đại biểu, cho thấy AI đang thúc đẩy sự dịch chuyển mạnh mẽ của hạ tầng số. Khi công nghệ này bước vào vận hành thực tế, Data Center và Cloud không còn là nền tảng hỗ trợ, mà trở thành yếu tố quyết định năng lực triển khai và cạnh tranh của doanh nghiệp.

AI và đạo đức nghệ thuật số: Giới hạn ở cách con người kiến tạo sự thật
VOV.VN - Sự bùng nổ của AI đang đặt ra những câu hỏi mới về đạo đức số: Khi công nghệ có thể tái tạo hình ảnh, ký ức và cả “sự thật”, ranh giới giữa sáng tạo và thao túng trở nên mong manh. Lúc này, giới hạn không nằm ở kỹ thuật, mà ở cách con người lựa chọn diễn giải và chịu trách nhiệm.

Khi robot và AI trở thành “đồng nghiệp” của cán bộ phường
VOV.VN - Trong dòng chảy chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đang dần hiện diện hỗ trợ công việc cho cán bộ “một cửa” ở Thái Nguyên. Từ robot hỗ trợ đến kiosk tra cứu, công nghệ góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao tính minh bạch và thân thiện trong giải quyết thủ tục hành chính.

