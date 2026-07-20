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Pin xe điện có thể bền hơn cả tuổi thọ của chiếc xe

Thứ Hai, 07:00, 20/07/2026
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VOV.VN - Dữ liệu thực tế cho thấy phần lớn pin xe điện vẫn hoạt động tốt sau hàng trăm nghìn km và chưa cần thay thế, thậm chí có thể kéo dài đến 20 năm.

Một trong những rào cản lớn nhất đối với người tiêu dùng khi quyết định mua xe điện chính là vấn đề liên quan đến pin, đặc biệt là tốc độ xuống cấp của chúng trước khi cần thay thế. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất cho thấy những lo ngại về tuổi thọ ngắn của pin xe điện đã được chứng minh là không chính xác.

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Adam George, giám đốc dịch vụ xe của Cox Automotive, cho biết: “Chúng tôi dự đoán tình trạng pin sẽ suy giảm đáng kể trong vòng 1 đến 3 năm đầu sở hữu xe. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những chiếc xe đã qua sử dụng từ 2 đến 4 năm tuổi vẫn có điểm số tình trạng pin lên đến hơn 95%”. Thậm chí, theo Jalopnik, pin xe điện hiện đại có thể có tuổi thọ từ 15 đến 20 năm.

Cách suy giảm điện năng của pin xe điện

Về vấn đề suy giảm hiệu năng, Jalopnik giải thích rằng pin thường suy giảm theo “đường cong chữ S”, tức là quá trình này diễn ra với tốc độ khác nhau trong suốt vòng đời của pin. “Khi pin còn mới, có thể xảy ra một số hiện tượng suy giảm đáng kể trong quá trình ổn định. Sau đó, sẽ có một giai đoạn lão hóa chậm, tiếp theo là sự suy giảm mạnh khi pin hỏng”, công ty nghiên cứu xe điện Recurrent cho biết.

Mặc dù một số xe có thể cần thay thế pin, nhưng theo Allstate, hiếm khi xảy ra sự cố nghiêm trọng như nhiều người dự đoán khi pin lithium-ion hết tuổi thọ. Hầu hết các xe điện hiện nay đều đang ở trạng thái ổn định.

Các yếu tố bên ngoài như loại pin, nhiệt độ và thói quen sạc (chẳng hạn như sạc đầy 100% quá thường xuyên) có thể ảnh hưởng lớn đến tốc độ lão hóa của pin xe điện. Tạp chí Car and Driver cho biết, các nhà sản xuất ô tô khác nhau có thể cung cấp bảo hành cho bộ pin xe điện, giúp quá trình thay thế trở nên dễ dàng hơn. Trong một số trường hợp, pin thậm chí có thể được thay thế miễn phí, nhưng theo Allstate, chi phí thay thế có thể lên tới 20.000 USD.

Theo Recurrent, pin thường được thay thế khi dung lượng giảm xuống dưới 70% so với dung lượng ban đầu trong thời gian bảo hành. Các dấu hiệu khác cho thấy cần thay pin gồm nhận mã lỗi hoặc cảnh báo, tốc độ sạc chậm hơn, và phạm vi hoạt động giảm đột ngột.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Cleveland
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