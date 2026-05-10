Sai lầm chết người khi sử dụng điều hòa quá lạnh

Các chuyên gia cảnh báo, sử dụng điều hòa sai cách không chỉ gây hại cho cơ thể mà còn khiến thiết bị quá tải, tiêu tốn điện năng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý, nếu để nhiệt độ điều hòa quá lạnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng dễ gây tổn hại đến sức khỏe, thậm chí là đột quỵ.

Sốc nhiệt, đột quỵ vì chênh lệch nhiệt độ quá lớn

Trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều người có thói quen cài điều hòa xuống mức 16-18 độ C với mong muốn làm lạnh nhanh. Tuy nhiên, việc để nhiệt độ phòng chênh lệch quá lớn với môi trường bên ngoài lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Khi cơ thể đang ở ngoài trời nắng nóng đột ngột bước vào không gian lạnh sâu, mạch máu có thể co lại nhanh chóng, huyết áp thay đổi bất thường, ảnh hưởng đến hệ tim mạch và thần kinh. Người cao tuổi, người mắc bệnh huyết áp, tim mạch hoặc có tiền sử đột quỵ là nhóm dễ gặp biến chứng nguy hiểm nhất.

Theo các chuyên gia y tế, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột còn khiến quá trình bài tiết mồ hôi bị rối loạn, cơ thể khó thích nghi, dễ dẫn đến choáng váng, mệt mỏi, suy giảm miễn dịch. Trong nhiều trường hợp, sốc nhiệt do thay đổi môi trường quá nhanh có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.

Không khí lạnh âm thầm gây hại đường hô hấp

Không chỉ gây sốc nhiệt, việc nằm phòng điều hòa quá lạnh trong thời gian dài còn ảnh hưởng trực tiếp tới hệ hô hấp. Không khí lạnh và khô dễ khiến niêm mạc mũi, họng bị kích ứng, gây khô họng, ho, nghẹt mũi và khó thở.

Đối với người mắc hen suyễn, viêm mũi dị ứng hay bệnh phổi mãn tính, luồng khí lạnh từ điều hòa có thể làm bệnh trở nặng. Trẻ sơ sinh và người cao tuổi cũng là nhóm đặc biệt nhạy cảm với nhiệt độ thấp, dễ bị cảm lạnh hoặc viêm phổi nếu để gió điều hòa thổi trực tiếp vào cơ thể khi ngủ.

Bên cạnh đó, nhiệt độ lạnh kéo dài còn khiến cơ bắp co cứng, làm gia tăng tình trạng đau nhức xương khớp, nhất là ở người lớn tuổi hoặc người mắc bệnh cơ xương khớp.

Các chuyên gia khuyến cáo, nhiệt độ điều hòa phù hợp nên duy trì ở mức 25-27 độ C, kết hợp sử dụng quạt gió để lưu thông không khí và hạn chế tình trạng lạnh sâu kéo dài.

Tốn điện, giảm tuổi thọ thiết bị

Không ít người cho rằng hạ nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất sẽ giúp phòng mát nhanh hơn. Tuy nhiên, điều này khiến thiết bị phải hoạt động liên tục với công suất lớn, làm điện năng tiêu thụ tăng mạnh.

Theo các chuyên gia điện lạnh, nếu duy trì mức nhiệt quá thấp trong thời gian dài, hóa đơn tiền điện có thể tăng gấp nhiều lần so với việc cài đặt ở mức hợp lý. Không chỉ vậy, điều hòa vận hành quá tải liên tục còn làm giảm tuổi thọ thiết bị, tăng nguy cơ hỏng hóc, chập cháy trong mùa cao điểm nắng nóng.

Để sử dụng điều hòa hiệu quả và an toàn, người dùng nên hạn chế chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài trời quá lớn, không để gió lạnh thổi trực tiếp vào người khi ngủ, đồng thời vệ sinh điều hòa định kỳ để bảo đảm chất lượng không khí. Việc kết hợp quạt gió, đóng kín cửa và bố trí phòng thông thoáng cũng giúp tăng hiệu quả làm mát mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp.

Nên chọn nhiệt độ điều hòa thể nào cho phù hợp?

Việc chọn nhiệt độ phù hợp cho điều hòa rất quan trọng để mang lại sự thoải mái và hiệu quả sử dụng. Nhiệt độ lý tưởng mà cơ thể con người cảm thấy dễ chịu thường nằm trong khoảng 25 - 27 độ C. Vì vậy, cài đặt điều hòa ở mức 26 độ C sẽ giúp bạn tận hưởng không gian mát mẻ, thư giãn mà không gây cảm giác lạnh quá mức.

Bên cạnh đó, để điều hòa hoạt động hiệu quả nhất, bạn nên lưu ý đến nhiệt độ môi trường xung quanh giàn nóng. Điều hòa sẽ phát huy công suất tối ưu khi nhiệt độ ngoài trời dưới 48 độ C và nhiệt độ trong phòng lớn hơn 19 độ C. Việc duy trì mức nhiệt này không chỉ bảo vệ thiết bị mà còn giúp tiết kiệm điện năng, kéo dài tuổi thọ cho điều hòa của bạn.

Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, bạn không nên ép điều hòa hoạt động hết công suất trong thời gian dài. Việc này dễ khiến điều hòa bị quá tải, gây hỏng hóc hoặc thậm chí cháy nổ, rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, việc để điều hòa chạy quá mạnh cũng sẽ làm hóa đơn tiền điện hàng tháng tăng đột biến, gây tốn kém không cần thiết.

Theo các chuyên gia, thay vì cài đặt điều hòa ở mức nhiệt quá thấp, bạn nên kết hợp sử dụng thêm quạt gió, đặt dàn lạnh ở vị trí tránh ánh nắng trực tiếp và sắp xếp phòng gọn gàng, hạn chế đồ đạc để không khí lưu thông tốt hơn. Những cách này sẽ giúp làm mát căn phòng nhanh chóng và hiệu quả hơn, đồng thời bảo vệ điều hòa và tiết kiệm điện năng đáng kể.