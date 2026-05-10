中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sai lầm chết người khi sử dụng điều hòa quá lạnh

Chủ Nhật, 07:00, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giữa những ngày nắng nóng, nhiều người có thói quen hạ điều hòa xuống mức cực thấp để làm mát nhanh. Tuy nhiên, sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn có thể gây sốc nhiệt, viêm hô hấp, đau nhức xương khớp, thậm chí làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Các chuyên gia cảnh báo, sử dụng điều hòa sai cách không chỉ gây hại cho cơ thể mà còn khiến thiết bị quá tải, tiêu tốn điện năng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý, nếu để nhiệt độ điều hòa quá lạnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng dễ gây tổn hại đến sức khỏe, thậm chí là đột quỵ.

Sốc nhiệt, đột quỵ vì chênh lệch nhiệt độ quá lớn

Trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều người có thói quen cài điều hòa xuống mức 16-18 độ C với mong muốn làm lạnh nhanh. Tuy nhiên, việc để nhiệt độ phòng chênh lệch quá lớn với môi trường bên ngoài lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Khi cơ thể đang ở ngoài trời nắng nóng đột ngột bước vào không gian lạnh sâu, mạch máu có thể co lại nhanh chóng, huyết áp thay đổi bất thường, ảnh hưởng đến hệ tim mạch và thần kinh. Người cao tuổi, người mắc bệnh huyết áp, tim mạch hoặc có tiền sử đột quỵ là nhóm dễ gặp biến chứng nguy hiểm nhất.

Theo các chuyên gia y tế, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột còn khiến quá trình bài tiết mồ hôi bị rối loạn, cơ thể khó thích nghi, dễ dẫn đến choáng váng, mệt mỏi, suy giảm miễn dịch. Trong nhiều trường hợp, sốc nhiệt do thay đổi môi trường quá nhanh có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.

sai lam chet nguoi khi su dung dieu hoa qua lanh hinh anh 1
Ảnh minh họa

Không khí lạnh âm thầm gây hại đường hô hấp

Không chỉ gây sốc nhiệt, việc nằm phòng điều hòa quá lạnh trong thời gian dài còn ảnh hưởng trực tiếp tới hệ hô hấp. Không khí lạnh và khô dễ khiến niêm mạc mũi, họng bị kích ứng, gây khô họng, ho, nghẹt mũi và khó thở.

Đối với người mắc hen suyễn, viêm mũi dị ứng hay bệnh phổi mãn tính, luồng khí lạnh từ điều hòa có thể làm bệnh trở nặng. Trẻ sơ sinh và người cao tuổi cũng là nhóm đặc biệt nhạy cảm với nhiệt độ thấp, dễ bị cảm lạnh hoặc viêm phổi nếu để gió điều hòa thổi trực tiếp vào cơ thể khi ngủ.

Bên cạnh đó, nhiệt độ lạnh kéo dài còn khiến cơ bắp co cứng, làm gia tăng tình trạng đau nhức xương khớp, nhất là ở người lớn tuổi hoặc người mắc bệnh cơ xương khớp.

Các chuyên gia khuyến cáo, nhiệt độ điều hòa phù hợp nên duy trì ở mức 25-27 độ C, kết hợp sử dụng quạt gió để lưu thông không khí và hạn chế tình trạng lạnh sâu kéo dài.

Tốn điện, giảm tuổi thọ thiết bị

Không ít người cho rằng hạ nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất sẽ giúp phòng mát nhanh hơn. Tuy nhiên, điều này khiến thiết bị phải hoạt động liên tục với công suất lớn, làm điện năng tiêu thụ tăng mạnh.

Theo các chuyên gia điện lạnh, nếu duy trì mức nhiệt quá thấp trong thời gian dài, hóa đơn tiền điện có thể tăng gấp nhiều lần so với việc cài đặt ở mức hợp lý. Không chỉ vậy, điều hòa vận hành quá tải liên tục còn làm giảm tuổi thọ thiết bị, tăng nguy cơ hỏng hóc, chập cháy trong mùa cao điểm nắng nóng.

Để sử dụng điều hòa hiệu quả và an toàn, người dùng nên hạn chế chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài trời quá lớn, không để gió lạnh thổi trực tiếp vào người khi ngủ, đồng thời vệ sinh điều hòa định kỳ để bảo đảm chất lượng không khí. Việc kết hợp quạt gió, đóng kín cửa và bố trí phòng thông thoáng cũng giúp tăng hiệu quả làm mát mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp.

sai lam chet nguoi khi su dung dieu hoa qua lanh hinh anh 2

Nên chọn nhiệt độ điều hòa thể nào cho phù hợp?

Việc chọn nhiệt độ phù hợp cho điều hòa rất quan trọng để mang lại sự thoải mái và hiệu quả sử dụng. Nhiệt độ lý tưởng mà cơ thể con người cảm thấy dễ chịu thường nằm trong khoảng 25 - 27 độ C. Vì vậy, cài đặt điều hòa ở mức 26 độ C sẽ giúp bạn tận hưởng không gian mát mẻ, thư giãn mà không gây cảm giác lạnh quá mức.

Bên cạnh đó, để điều hòa hoạt động hiệu quả nhất, bạn nên lưu ý đến nhiệt độ môi trường xung quanh giàn nóng. Điều hòa sẽ phát huy công suất tối ưu khi nhiệt độ ngoài trời dưới 48 độ C và nhiệt độ trong phòng lớn hơn 19 độ C. Việc duy trì mức nhiệt này không chỉ bảo vệ thiết bị mà còn giúp tiết kiệm điện năng, kéo dài tuổi thọ cho điều hòa của bạn.

Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, bạn không nên ép điều hòa hoạt động hết công suất trong thời gian dài. Việc này dễ khiến điều hòa bị quá tải, gây hỏng hóc hoặc thậm chí cháy nổ, rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, việc để điều hòa chạy quá mạnh cũng sẽ làm hóa đơn tiền điện hàng tháng tăng đột biến, gây tốn kém không cần thiết.

Theo các chuyên gia, thay vì cài đặt điều hòa ở mức nhiệt quá thấp, bạn nên kết hợp sử dụng thêm quạt gió, đặt dàn lạnh ở vị trí tránh ánh nắng trực tiếp và sắp xếp phòng gọn gàng, hạn chế đồ đạc để không khí lưu thông tốt hơn. Những cách này sẽ giúp làm mát căn phòng nhanh chóng và hiệu quả hơn, đồng thời bảo vệ điều hòa và tiết kiệm điện năng đáng kể.

dieu_hoa.jpg

Vừa tắm xong vào phòng điều hòa nguy hiểm thế nào?

VOV.VN - Nhiều người có thói quen vào phòng điều hòa ngay sau khi tắm để làm mát nhanh trong những ngày nóng bức. Tuy nhiên, việc thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến cơ thể không kịp thích nghi, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến tim mạch, hô hấp và sức khỏe tổng thể.

PV/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: Cảnh báo sai lầm sai lầm chết điều hòa quá lạnh sai lầm khi dùng điều hòa điều hòa sốc nhiệt viêm hô hấp đau nhức xương khớp nguy cơ đột quỵ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dùng điều hòa kiểu này là tự hủy hoại sức khỏe chính mình
Dùng điều hòa kiểu này là tự hủy hoại sức khỏe chính mình

VOV.VN - Điều hòa là thiết bị không thể thiếu trong mùa hè nóng bức của mọi gia đình nhưng sử dụng không đúng cách có thể gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe. Dưới đây là một số sai lầm phổ biến nhiều người thường mắc phải khi sử dụng điều hòa mà bạn cần lưu ý.

Dùng điều hòa kiểu này là tự hủy hoại sức khỏe chính mình

Dùng điều hòa kiểu này là tự hủy hoại sức khỏe chính mình

VOV.VN - Điều hòa là thiết bị không thể thiếu trong mùa hè nóng bức của mọi gia đình nhưng sử dụng không đúng cách có thể gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe. Dưới đây là một số sai lầm phổ biến nhiều người thường mắc phải khi sử dụng điều hòa mà bạn cần lưu ý.

​6 vấn đề sức khỏe phổ biến khi ngủ dưới điều hòa
​6 vấn đề sức khỏe phổ biến khi ngủ dưới điều hòa

VOV.VN - Nắng nóng, mọi người sẽ phụ thuộc nhiều vào điều hòa để làm mát. Thế nhưng chính điều này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, đặc biệt khi bạn ngủ dưới điều hòa quá lâu. 

​6 vấn đề sức khỏe phổ biến khi ngủ dưới điều hòa

​6 vấn đề sức khỏe phổ biến khi ngủ dưới điều hòa

VOV.VN - Nắng nóng, mọi người sẽ phụ thuộc nhiều vào điều hòa để làm mát. Thế nhưng chính điều này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, đặc biệt khi bạn ngủ dưới điều hòa quá lâu. 

Tắt điều hoà trước khi tắt máy ô tô: Thói quen nhỏ nhưng giúp tăng độ bền của xe
Tắt điều hoà trước khi tắt máy ô tô: Thói quen nhỏ nhưng giúp tăng độ bền của xe

VOV.VN - Tắt điều hoà trước khi tắt máy xe ô tô là một thói quen rất nhỏ tưởng chừng như không đáng bận tâm nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đế tuổi thọ của ắc quy, hệ thống điện và khả năng vận hành xe.

Tắt điều hoà trước khi tắt máy ô tô: Thói quen nhỏ nhưng giúp tăng độ bền của xe

Tắt điều hoà trước khi tắt máy ô tô: Thói quen nhỏ nhưng giúp tăng độ bền của xe

VOV.VN - Tắt điều hoà trước khi tắt máy xe ô tô là một thói quen rất nhỏ tưởng chừng như không đáng bận tâm nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đế tuổi thọ của ắc quy, hệ thống điện và khả năng vận hành xe.

7 cách làm mát nhà mà không cần bật điều hòa giúp tiết kiệm điện
7 cách làm mát nhà mà không cần bật điều hòa giúp tiết kiệm điện

VOV.VN - Những cách làm mát nhà không cần bật điều hòa chẳng những giúp giảm nỗi lo về hóa đơn tiền điện mà còn mang lại không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên.

7 cách làm mát nhà mà không cần bật điều hòa giúp tiết kiệm điện

7 cách làm mát nhà mà không cần bật điều hòa giúp tiết kiệm điện

VOV.VN - Những cách làm mát nhà không cần bật điều hòa chẳng những giúp giảm nỗi lo về hóa đơn tiền điện mà còn mang lại không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên.

Trung Quốc ra mắt máy tính lượng tử siêu dẫn đời 4, lõi kép đầu tiên thế giới
Trung Quốc ra mắt máy tính lượng tử siêu dẫn đời 4, lõi kép đầu tiên thế giới

VOV.VN - Những ngày qua, Trung Quốc liên tiếp công bố các thành tựu mới trong lĩnh vực máy tính lượng tử - một lĩnh vực từ lâu đã được xem là công nghệ tương lai

Trung Quốc ra mắt máy tính lượng tử siêu dẫn đời 4, lõi kép đầu tiên thế giới

Trung Quốc ra mắt máy tính lượng tử siêu dẫn đời 4, lõi kép đầu tiên thế giới

VOV.VN - Những ngày qua, Trung Quốc liên tiếp công bố các thành tựu mới trong lĩnh vực máy tính lượng tử - một lĩnh vực từ lâu đã được xem là công nghệ tương lai

MacBook Neo giá 599 USD vừa ra mắt đã sắp bị Apple “khai tử”
MacBook Neo giá 599 USD vừa ra mắt đã sắp bị Apple “khai tử”

VOV.VN - Apple được cho là đang cân nhắc khai tử phiên bản MacBook Neo giá 599 USD, khiến giá khởi điểm của sản phẩm tăng thêm 100 USD, lên 699 USD.

MacBook Neo giá 599 USD vừa ra mắt đã sắp bị Apple “khai tử”

MacBook Neo giá 599 USD vừa ra mắt đã sắp bị Apple “khai tử”

VOV.VN - Apple được cho là đang cân nhắc khai tử phiên bản MacBook Neo giá 599 USD, khiến giá khởi điểm của sản phẩm tăng thêm 100 USD, lên 699 USD.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm